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12 июля 2025 в 00:48

Артиллеристы ВСУ нанесли удар в спину под Харьковом

Украинские артиллеристы ударили по 143-й ОМБр ВСУ под Харьковом из-за сбоя связи

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Артиллерия и дроны Вооруженных сил Украины атакуют позиции собственной 143-й механизированной бригады на Великобурлукском направлении в Харьковской области, сообщили ТАСС представители российских силовых структур. По их мнению, командование ВСУ своими действиями фактически «похоронило» всех военнослужащих этого подразделения, связь с ним полностью утрачена.

В районе населенных пунктов Меловое и Хатнее-Амбарное сложилась критическая ситуация. Украинские артиллеристы и операторы беспилотников наносят неизбирательные удары, стремясь уничтожить всю живую силу на данном участке фронта. Значительная часть снарядов и боеприпасов, по утверждениям силовиков, падает именно по местам скопления бойцов 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Значительная часть вражеских боеприпасов летит именно по скоплению живой силы 143-й ОМБр, личный состав которой хаотично перемещается по позициям, — подчеркнули силовики.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы готовы передать российской стороне координаты позиций 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ, оставленной без поддержки на Великобурлукском направлении в Харьковской области. Таким образом планируется организовать провокацию внутри Украины.

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