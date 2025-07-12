Артиллеристы ВСУ нанесли удар в спину под Харьковом

Артиллеристы ВСУ нанесли удар в спину под Харьковом Украинские артиллеристы ударили по 143-й ОМБр ВСУ под Харьковом из-за сбоя связи

Артиллерия и дроны Вооруженных сил Украины атакуют позиции собственной 143-й механизированной бригады на Великобурлукском направлении в Харьковской области, сообщили ТАСС представители российских силовых структур. По их мнению, командование ВСУ своими действиями фактически «похоронило» всех военнослужащих этого подразделения, связь с ним полностью утрачена.

В районе населенных пунктов Меловое и Хатнее-Амбарное сложилась критическая ситуация. Украинские артиллеристы и операторы беспилотников наносят неизбирательные удары, стремясь уничтожить всю живую силу на данном участке фронта. Значительная часть снарядов и боеприпасов, по утверждениям силовиков, падает именно по местам скопления бойцов 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Значительная часть вражеских боеприпасов летит именно по скоплению живой силы 143-й ОМБр, личный состав которой хаотично перемещается по позициям, — подчеркнули силовики.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы готовы передать российской стороне координаты позиций 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ, оставленной без поддержки на Великобурлукском направлении в Харьковской области. Таким образом планируется организовать провокацию внутри Украины.