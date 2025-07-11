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11 июля 2025 в 20:43

Украинские спецслужбы готовы поделиться данными с российской разведкой

ТАСС: Украина готова передать России координаты 143-й бригады ВСУ для провокации

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинские спецслужбы готовы передать российской стороне координаты позиций 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ, оставленной без поддержки на Великобурлукском направлении в Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его данным, таким образом планируется организовать провокацию внутри Украины.

Спецслужбы киевского режима для организации провокации внутри страны готовы передать нашей разведке реальные координаты позиций 143-й ОМБр, — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно о взломе российскими хакерскими группами KillNet, PalachPro и Beregini ключевой украинской системы управления войсками «Дельта». Эта система, внедренная в 2023 году как «цифровой мозг» ВСУ, содержала сверхсекретные данные, включая реальную карту боевых действий, информацию от разведывательных средств и функцию мгновенного наведения ударных систем. Несмотря на размещение в зарубежном облачном хранилище, российским специалистам удалось получить полный доступ и скачать весь массив военной информации.

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