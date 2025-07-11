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11 июля 2025 в 16:35

Российские хакеры взломали «цифровой мозг» ВСУ

Российские хакеры взломали украинскую программу для управления войсками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские хакерские группы KillNet, PalachPro и Beregini взломали ключевую программу управления украинскими войсками под названием «Дельта», сообщает Telegram-канал Mash. Эта система, внедренная в 2023 году и позиционируемая как «цифровой мозг» ВСУ, содержала сверхсекретные данные: реальную карту боевых действий с позициями российских войск, информацию от дронов, спутников, артиллерийской разведки и перехваченные данные. Особую опасность представляла функция мгновенного наведения ударных систем типа Himars на обнаруженные цели.

Отмечается, что украинская сторона, пытаясь защитить систему от атак, разместила ее в зарубежном облачном хранилище, однако это не помогло. Российские специалисты не только получили доступ, но и скачали весь массив военной информации.

Ранее стало известно, что украинские солдаты лишились возможности видеть российские БПЛА на линии боевого соприкосновения. Сообщается, что хакеры из Killnet нашли и передали Вооруженным силам России геолокации станций западной системы слежения Airfaince от Сумской до Одесской области, после чего бойцы ВС РФ их ликвидировали.

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