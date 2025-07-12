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12 июля 2025 в 00:05

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 июля 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 июля 2025 года Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 июля 2025 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Невозможно себе представить, сколько памятных дат отмечается сегодня. А количество праздников? NEWS.ru предлагает ознакомиться с несколькими из них.

Праздники 12 июля в России и мире

Какой сегодня день? Сегодня вечеринки организуют фотографы, также профессиональный праздник отмечают бортпроводники. А представители православия вспоминают святых Петра и Павла. И куда же без необычных праздников? О них мы расскажем подробнее ниже в материале.

Памятные даты и важные события 12 июля

Сегодня предлагаем узнать о двух праздниках — Дне фотографа и Дне бортпроводника.

Стюардессы и стюарды

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники гражданской авиации — бортпроводники. 12 июля организуются различные мероприятия, чтобы выразить благодарность тем, кто сопровождает нас в полете. Это очень ответственная работа, которую стюардессы и стюарды выполняют на пять баллов!

Фотоохотники ликуют

Сегодняшний день посвящается тем, кто живет жизнь с фотоаппаратом в руках. Этот праздник связан с именем Джорджа Истмена, основателя компании Kodak, который сделал фотографию доступной широкой аудитории. А почему бы и нам не отпраздновать? Ведь сейчас каждый из нас может сделать потрясающие кадры на свои смартфоны.

Необычные праздники и интересные факты

Если знать, какие сегодня праздники, то можно наполнить свою жизнь яркими эмоциями. Каждый день будет особенным! Как думаете, может, необычные даты являются чем-то большим, нежели просто забава?

12 июля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 12 июля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Shutterstock/FOTODOM

Течение может быть полезным

12 июля желающие следуют по течению. Необычный праздник напоминает нам о том, что можно порой просто отдаться течению жизни и отпустить контроль над происходящим. Давайте в этот день доверимся потоку, перестанем сопротивляться естественному ходу событий. Кто за?

Будь проще

Весь мир сегодня празднует День простоты. Этот праздник посвящен идее упрощения жизни, отказа от излишеств и возвращения к здравому смыслу. Он построен на основе идей американского писателя и философа Генри Дэвида Торо, который был сторонником простой жизни. Избавляемся от суеты, сложных мыслей и пьем обычную воду без подсластителей.

Церковные праздники 12 июля 2025 года

Сегодняшний религиозный праздник — день святых апостолов Петра и Павла.

Именины и дни ангела 12 июля

Именины сегодня у Екатерины, Вивентиола, Гермагора, Ивана, Джона, Набора, Феликса, Вероники. Также день ангела сегодня отмечают Григорий, Иона, Неофит, Павел, Парфений и Петр.

Этот день в истории: что произошло 12 июля?

Какой сегодня день? 12 июля было организовано важное событие — ученые поднялись в небо. Также в этот день знаменитый моряк всех времен отправился в очередное путешествие, но, к сожалению, последнее для него.

Путешествия Джеймса Кука трагично заканчиваются

Моряк-исследователь Джеймс Кук 12 июля 1776 года отправился в свою последнюю кругосветку. Отправной точкой стал Плимут. В той экспедиции он исследовал западное побережье Северной Америки, пересек Берингов пролив и достиг северных широт, но был остановлен льдами. Кука убили в районе Гавайских островов в стычке с местными жителями в 1779 году.

Что произошло 12 июля в мире Что произошло 12 июля в мире Фото: Shutterstock/FOTODOM

За наукой в небо

Какую дату отмечают сегодня в мире? 12 июля 221 год назад в Северной столице организовали научную поездку... в небо. На воздушном шаре поднялся известный русский химик Товий Егоров. Поднявшись в воздух, ученые хотели изучить атмосферные условия на разных высотах. Это событие стало важной вехой в истории воздухоплавания и науки.

Кто умер и родился 12 июля

В этот день множество интересных людей появились на свет, так же как и ушли из этого мира. Расскажем о нескольких личностях подробнее.

Кто родился

1916 — сегодня появилась на свет Людмила Павличенко. Она была лучшей женщиной-снайпером, буквально шокировав этим весь мир, получила звание Героя Советского Союза. Во время войны она уничтожила 309 солдат вражеской армии.

1946 — 12 июля родилась вокалистка и народная артистка РСФСР Валентина Толкунова. Она сыграла певицу в фильме «Солдаты свободы», исполнив в нем песню «Смуглянка». Также Толкунова пела в «Здравствуйте, я приехал», «Чрезвычайные обстоятельства» и во многих других кинокартинах.

Кто умер

1536 — скончался 12 июля голландский философ Эразм Роттердамский. Он был неординарной, разносторонней личностью, гуманистом, одним из крупнейших представителей Северного Возрождения.

1892 — в этот день не стало американского спортивного деятеля Александра Картрайта. Он сформулировал правила бейсбола. Его считают одним из основателей этой игры.

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