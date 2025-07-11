Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 июля 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 июля 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 июля 2025 года

В мире отмечают невообразимое количество праздников и памятных дат. NEWS.ru расскажет о некоторых из них. Подробнее — в нашем материале.

Праздники 11 июля в России и мире

В этот день весь мир думает о демографических проблемах, подбадривает одиноких, а в России поздравляют с профессиональным праздником светооператоров. Из необычных праздников сегодня — Всемирный день шоколада и черничного маффина.

Памятные даты и важные события 11 июля

Представим вам две важных даты, о которых, вероятно, вы когда-либо слышали.

Сколько народу на Земле

11 июля отмечается международный праздник — День народонаселения. Сегодня ООН делает акцент на том, в какой сложной демографической ситуации находятся жители Земли. Дело в том, что людей становится больше, наша активность возрастает. Как это в дальнейшем отразится на глобальном потеплении и состоянии природы?

Сколько народу на Земле

11 июля приурочен к теме одиночества. Этот день призван напомнить о важности поддержки и заботы о людях, которые могут чувствовать себя одинокими, и предложить им альтернативу празднованию Дня святого Валентина. Если у вас есть в окружении люди, которым не с кем разделить сегодняшний вечер, то можете составить им компанию!

Необычные праздники и интересные факты

Каждый день мы что-нибудь да празднуем. Расскажем о двух интересных торжествах, о которых, должно быть, мало кто слышал.

Шоколад поработил мир

Это лакомство настолько вкусное, что ему посвятили целый праздник. Сегодня отмечается День шоколада! Гуляет весь мир! Сладкоежки и производители угощения 11 июля участвуют в тематических фестивалях, ярмарках и мастер-классах. Не забудьте прикупить сегодня к чаю плитку любимого шоколада!

Черничный маффин лучше всех

Необычный праздник сегодня — День черничного маффина. Его родиной являются США. В этот день любители выпечки и кулинарных традиций чествуют черничный маффин. Теперь вы знаете, что купить к чаепитию после работы! Пожалуй, шоколад и ягодный кекс отлично дружат друг с другом.

11 июля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Shutterstock/FOTODOM

Церковные праздники 11 июля 2025 года

Сегодняшний церковный праздник — день Иконы Божией Матери «Троеручица».

Именины и дни ангела 11 июля

Именины сегодня у Ольги, Германа, Ивана, Павла и Сергея. Поздравим их!

Этот день в истории: что произошло 11 июля?

Какой сегодня день? 11 июля произошло много интересных событий, которые успели запечатлеть историки. В нашем материале представлена парочка занятных фактов.

Первый искусственный жемчуг

11 июля 1893 года японский предприниматель Кокити Микимото впервые в мире получил искусственный жемчуг из морских моллюсков. Он известен как Жемчужный король за свои новаторские работы в области культивирования жемчуга.

Скандал из-за фотосессии Мадонны

11 июля 1985-го Playboy шокировал публику: на страницах издания появилась дерзкая фотосессия Мадонны. Однако скандал разгорелся из-за того, что эти кадры были сделаны еще в 1979 году и опубликованы без разрешения самой артистки.

Кто умер и родился 11 июля

Вы только представьте, сколько личностей родилось и умерло в один день. Многие из них верно служили обществу, принося различную пользу.

Кто родился

1959 — 11 июля появилась на свет американская гитаристка Сюзанна Вега. Она занимается музыкой по сей день. Пожалуй, одна из самых популярных ее песен — Tom’s Diner. Незамысловатая легкая мелодия, которую мы когда-то напевали.

1976 — сегодня день рождения празднует Эдгард Запашный. Он принадлежит к знаменитой цирковой династии Запашных в третьем поколении. Их шоу — отдельный вид искусства.

Кто умер

1968 — в этот день покинул мир Александр Яшин. Он был советским писателем, получил звание лауреата Сталинской премии. Популярные произведения автора — «Босиком по земле» (1965) и «День творенья» (1968).

2024 — скончалась актриса американского происхождения Шелли Дюваль. Многим она запомнилась по культовому фильму «Сияние». Девушка обладала нестандартной внешностью и талантливо играла.