Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 июля 2025 года

какие праздники в России и мире отмечают 10 июля. О каких-то из них вы точно не знаете! Поговорим и о памятных датах.

Праздники 10 июля в России и мире

Сегодняшний день посвящен котятам, полету на зонтике, знаменитому инженеру с фамилией Тесла, появлению свистка в футболе. Также 10 июля образовался НКВД СССР.

Памятные даты и важные события 10 июля

Итак, рассказываем о двух важных моментах, о которых стоит знать.

Появление НКВД Советского Союза

10 июля 1934 года был образован Народный комиссариат внутренних дел СССР (НКВД СССР). В состав НКВД вошло Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ), которое было преобразовано в Главное управление государственной безопасности (ГУГБ). Первым наркомом внутренних дел был назначен Генрих Ягода.

Трагедия под Учкудуком

Катастрофа Ту-154 — самая серьезная авиакатастрофа в советской и узбекской авиации, унесшая жизни 200 человек. 40 лет назад самолет, выполнявший рейс Карши — Уфа — Ленинград, потерпел крушение в районе Учкудука из-за ошибок экипажа и сложных метеоусловий. Трагедия случилась в 1985 году.

Необычные праздники и интересные факты

Необычных праздников уйма! Креативность людей не перестает удивлять. Отмечать можно по сути что угодно!

Особое внимание к мурчащим

Весь мир сегодня думает только о них — о котятах. Посвященный им праздник отмечают, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных когтистых. Какой сегодня день? Очень важный. Сегодня стоит обратить внимание общества на то, как много животных попадает в приюты, какое количество питомцев остается без хозяев.

Церковные праздники 10 июля 2025 года

Верующие выделяют этот день, поскольку сегодня важный религиозный праздник — святого Самсона Сеногноя. Православные так его назвали из-за частых проливных дождей в этот день. Скошенная сухая трава начинает гнить, поэтому Самсон стал Сеногноем, нравится ему это или нет.

10 июля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Именины и дни ангела 10 июля

Именины сегодня у Амелии, Антона, Филиппа (католические), а также у Владимира, Егора, Юрия, Самсона и Ивана (православные).

Этот день в истории: что произошло 10 июля?

NEWS.ru рассказывает вам о ярких событиях, произошедших 10 июля. Поклонники знаменитой ливерпульской группы сегодня включают песни Yesterday, I Want to Hold Your Hand. Догадались, о ком мы? Также сегодня чествуем подвиги города-героя, который в 1965 году еще был Ленинградом.

«Болезнь битломания»

10 июля 1964 года вышел альбом The Beatles «A Hard Day’s Night», ознаменовавший начало массовой битломании. Британские чарты были забиты песнями ливерпульской четверки. Альбом продержался там почти 6 месяцев. Есть ли среди нас поклонники этой группы, споем под гитару?

Ленинград получил награду

10 июля Ленинград был награжден медалью «Золотая Звезда» как город-герой, которая стала четвертой наградой города. Это произошло в 1965 году. В тот же день была присвоена награда «Город-герой».

Что случилось 10 июля

Кто умер и родился 10 июля

Это потрясающе! Как много интересных личностей появились на свет 10 июля. Многие также ушли из жизни в этот день, но память об этих людях увековечена в истории.

Кто родился

1914 — 10 июля на свет появился создатель одного из самых культовых комиксов. Даже если вы его не читали, то наверняка слышали про Супермена. Над его образом работал Джо Шустер.

1951 — в этот день родился актер СССР и РФ Александр Кавалеров. Он был знакомым Валентины Приблудовой в фильме «Черный ворон», мафиози в «Тараканьих бегах», красноармейцем в «Буденовке» и играл в других фильмах.

Кто умер

1884 — сегодня скончался гений в шахматном спорте Пол Мерфи. Этот американец был сильнейшим в мире в период XIX века.

1970 — ушел из жизни 10 июля актер Советского Союза Павел Волков. Заслуженный артист играл в таких фильмах, как «День, когда исполняется 30 лет», «Хлеб и розы», «За Советскую Родину», и во многих других.