Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 31 июля 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 31 июля 2025 года

Наступило 31 июля. Сегодня отмечают дни рождения Эдита Пьеха, Леонид Якубович и Джоан Роулинг, а в России и мире поздравляют людей, спасающих жизни на воде. Какие еще важные события и памятные даты приготовил нам последний день июля — расскажем ниже.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

31 июля жители нашей страны отмечают День военно-морского врача ВМФ России. Поздравления с профессиональным праздником получают люди, которые помогают морякам контролировать здоровье между рейсами и во время них. А еще они следят за санитарным состоянием корабля, питанием, качеством воды для питья и даже спасают жизни, если во время плавания что-то пошло не так. Сегодня во многих городах пройдут семинары и конференции, посвященные медицине во флоте. В честь врачей также устроят торжественные концерты, где наградят особо отличившихся сотрудников.

В мире сегодня праздник, который тоже так или иначе связан с безопасностью на водоемах — Международный день спасателя на воде. Люди этой профессии выполняют опасную и ответственную работу: предотвращают несчастные случаи, оказывают помощь тонущим и проводят профилактические мероприятия. Их труд требует не только физической подготовки, но и хладнокровия, быстрой реакции и навыков оказания первой помощи. В этот день стоит поблагодарить всех, кто стоит на страже безопасности у воды, и напомнить о важности соблюдения правил поведения на водоемах.

31 июля отмечают Всемирный день спасателя на воде Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Необычные праздники и памятные события

Во всем мире 31 июля отмечают Всемирный день рейнджера. Этот праздник посвящен не супергероям из популярного в начале 2000-х сериала, а людям, которые охраняют заповедники, национальные парки и дикую природу по всему миру. Рейнджеры рискуют жизнью, борясь с браконьерами, туша пожары и сохраняя хрупкие экосистемы. Этот день призван напомнить о важности их работы, а также почтить память тех, кто погиб при исполнении долга. Поддержка таких людей — это вклад в будущее нашей планеты.

Другие необычные праздники, которые приходятся на 31 июля:

День рождения Гарри Поттера;

День сахарной ваты;

День стажера;

День дворняги;

День авокадо.

Церковные и религиозные праздники сегодня

У всех православных христиан сегодня важный день — праздник в честь Калужской иконы Богоматери. Этот чудодейственный лик был обретен случайно в 1748 году в доме помещика в селе Тиньково, которое сейчас входит в район Калужской области. Служанки помещика делали генеральную уборку и нашли на чердаке сверток, на котором был образ женщины в темной одежде, в руках она держала книгу. Девушка предположила, что на холсте изображена монахиня и показала свою находку коллеге, припугнув, что игуменья накажет ее за сквернословие. Однако другая служанка не испугалась и плюнула на образ, заявив, что не боится гнева монахини. Как только она это сделала, то упала на пол с параличом.

31 июля отмечают праздник в честь Калужской иконы Богоматери Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девушка, нашедшая образ, рассказала о случившемся помещику, а тот велел перенести ее коллегу в родительский дом и положить под иконы. Ночью родителям пострадавшей пришло видение Богородицы. Дева Мария объяснила, что их дочь своим дерзким поступком оскорбила не монахиню, а ее. Богоматерь призвала родственников служанки рассказать обо всем священникам, молиться об исцелении перед ее иконой и окропить парализованную водой, которая стекает из-под храма. Так родители и сделали, и в итоге их дочь снова встала на ноги. После этого икона совершила еще несколько волшебных исцелений, и ее признали чудотворной.

Памятные даты и события: что произошло 31 июля в разные годы?

В 1815 году случилась первая в истории человечества железнодорожная катастрофа. Она случилась недалеко от английской деревни Филадельфия — там взорвался котел паровоза, который убил 16 человек.

В 1928 году киностудия Metro-Goldwyn-Mayer впервые показала свою самую известную заставку с рычащим львом.

В 1956 году в Москве открыли стадион «Лужники». Тогда он носил название «Центральный стадион им. В. И. Ленина в Лужниках».

В 2002 году мир узнал о наличии воды на Марсе. Об этом объявило американское агентство НАСА.

Этот день в истории: кто родился и кто умер 31 июля?

В этот день появились на свет:

Олег Попов (1930 год) — известнейший советский клоун и цирковой артист.

Эдита Пьеха (1937 год) — советская и российская звезда эстрады. Ее главные хиты — «Наш сосед» и «Песня остается с человеком».

Леонид Якубович (1945 год) — знаменитый телеведущий. Узнаваемым его сделало капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале.

Джоан Роулинг (1965 год) — британская писательница, подарившая миру серию книг о волшебнике Гарри Поттере.

31 июля отмечает свой день рождения Эдита Пьеха Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

В этот день мир покинули:

Антуан де Сент-Экзюпери (1944 год) — французский писатель и летчик. Именно он написал известную во всем мире повесть «Маленький принц».

Арсений Гладковский (1945 год) — композитор, написавший первую в СССР оперу «За красный Петроград, или 1919 год».

Именины и дни ангела 31 июля: кого не забыть поздравить?

Именины в этот день у Игнатия, Джованни, Аполлинария, Афанасия, Дасия, Емилиана, Иакинфа, Иоанна, Космы, Леонтия, Маркелла, Марона, Памвы и Стефана. Посмотрите, есть ли в этом перечне имена ваших знакомых, и не забудьте поздравить их с днем ангела!