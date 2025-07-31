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31 июля 2025 в 16:21

Я теряю рассудок: рецепт кабачковой икры с копченостями и черносливом

Я теряю рассудок: рецепт кабачковой икры с копченостями и черносливом Я теряю рассудок: рецепт кабачковой икры с копченостями и черносливом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хозяюшки уже вовсю готовятся к зиме. Домашние заготовки — это не только маринованные огурцы и компот. Про кабачковую икру забыть просто нельзя! Берем чернослив и сало, чтобы быть «не как все».

Нужно: 1,5 кг молодых кабачков с кожурой, 100 г копченого сала, 70 г вяленых томатов в масле, 1 луковица, 1 большая морковка, 50 г чернослива, 1 ч. л. молотого можжевельника, 2 ст. л. гранатового соуса наршараб.

Как готовить эту кабачковую икру: главный ингредиент режем кубиками 1 см (с кожурой для текстуры), сало вытапливаем в казане для получения ароматного шкворчащего жира.

В шкварках пассеруем полукольца лука до янтарности, добавляем тертую морковь, засыпаем кабачки, тушим 25 минут. Потом в казан за 10 минут до готовности кладем вяленые томаты и чернослив.

Кабачковую икру заправляем наршарабом и можжевельником. Взбиваем погружным блендером с сохранением текстуры. Храним в стерилизованных банках до 3 месяцев. Вкус раскрывается на 2–3 день.

общество
рецепты
кулинария
домашние заготовки
Алина Ясинская
А. Ясинская
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