Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 июля 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 июля 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 июля 2025 года

Праздников просто тьма на планете. Давайте расскажем о некоторых из них. Возможно, вы о них не знали! Подробности — на NEWS.ru.

Праздники 8 июля в России и мире

Материал будет посвящен Дню семьи, любви и верности, Всемирному дню борьбы с аллергией, Дню общения со Вселенной, Дню шоколада с миндалем. Начнем же!

Памятные даты и важные события 8 июля

Сегодняшний день особенный! Представим вам информацию о двух датах, на которые стоит обратить особое внимание.

Семья важнее всего

Какой сегодня праздник? 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Влюбленные парочки и семьи с детьми празднуют свой день сегодня. В нашей стране официально торжественные мероприятия проходят в 18-й раз. Сходите сегодня на ярмарки, концерты, спортивные марафоны — их должно быть много.

Против аллергии

8 июля является Днем борьбы с аллергией. Эту памятную дату обводит красным в календаре весь мир. И эта тема не может быть не важна. С аллергией тяжело жить. Нужно привлекать внимание общественности к проблемам аллергиков. Для этого и был учрежден этот международный инфоповод!

8 июля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и интересные факты

Вы только представьте, сколько праздников можно устраивать каждый день! Мы предлагаем вам познакомиться с двумя экстравагантными. Хотите сегодня поговорить со Вселенной, а потом поесть шоколад с орехами?

Вселенная внимает нам

8 июля отмечается День общения со Вселенной. Считается, что в этот необычный праздник Вселенная более восприимчива к человеческим мыслям и намерениям. Хотя точное происхождение и основатель этого праздника неизвестны, полагают, что в этот день энергетика Вселенной особенно сильна.

Праздник сладкоежек

Какой сегодня праздник? 8 июля отмечается День шоколада с миндалем. Праздник крайне приятный, согласитесь? В этот день можно насладиться вкусом шоколада с миндалем, а также узнать больше об истории и традициях этого сочетания. Дубайский шоколад сегодня точно отдыхает!

Что случилось 8 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Церковные праздники 8 июля 2025 года

У христиан сегодня важная дата. 8 июля отмечается День Петра и Февронии Муромских, которые считаются символом верности, любви и надежды.

Именины и дни ангела 8 июля

Именины сегодня у Евгения, Прокопа, Константина, Петра, Федора и Давида. Все мальчики, получается!

Этот день в истории: что произошло 8 июля?

В этот день случилось неисчислимое количество событий. Давайте расскажем о двух важных моментах в истории всего мира.

Окончание вьетнамской войны

8 июля 1969 года начался вывод американских войск из Южного Вьетнама, который завершился через три с половиной года. Это событие стало первым шагом к завершению войны.

Авиакатастрофа в Судане

8 июля 2003 года южнее Порт-Судана произошла авиакатастрофа с Boeing 737-2J8C суданских авиалиний. В результате погибли 116 человек, выжил только один двухлетний ребенок. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Судана.

Кто умер и родился 8 июля

Редакция NEWS.ru расскажет, какие личности появились на свет в этот день. Также кратко напомним, какие люди скончались 8 июля. Каждый из них оставил свой след в истории. Кого-то вы можете знать!

Кто родился

1957 — 8 июля родился Александр Гурнов, который встал на журналистский путь. Он стал одним из первых ведущих программы «Вести». У телеведущего активная жизненная позиция — его интересуют общественные и политические вопросы.

Кто родился 8 июля Фото: Красильников Станислав/ITAR-TASS

1958 — сегодня 66-й день рождения отмечает Кевин Бейкон. Этого актера вы наверняка знаете в лицо, потому что он играл в культовых американских фильмах: «Невидимка», «Дрожь земли», «Пятница, 13-е».

Кто умер

1999 год — в этот день скончался американский астронавт Чарльз Конрад. Он стал третьим человеком, ступившим на поверхность Луны. Космонавт погиб в автокатастрофе.

2013 — 8 июля умер русский поэт, поэт-фронтовик Егор Исаев, являвшийся Героем Социалистического Труда и лауреатом Ленинской премии. Егор Исаев был известен как автор патриотических стихов и поэм, в том числе о Великой Отечественной войне.