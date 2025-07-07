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07 июля 2025 в 12:02

Ложкой перемешал, и готово: рецепт быстрого пирога за 20 минут

Ложкой перемешал, и готово: рецепт быстрого пирога за 20 минут Ложкой перемешал, и готово: рецепт быстрого пирога за 20 минут Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот быстрый пирог «Дежурный» нравится не только гостям, но и самим хозяйкам! Ведь он готовится в два счета. Рецепт вкусной выпечки — на NEWS.ru.

Берем 1 ст. кефира, 2 яйца, 1 ст. сахара, 1,5 ст. пшеничной муки, 1 ч. л. соды, 120 г сливочного масла. В качестве начинки обычно используют ягоды, яблоки и варенье.

Перемешайте в одной тарелке жидкие компоненты (кефир, яйца, растопленное сливочное масло) и добавьте к ним сахар с щепоткой соли. Добавьте далее муку и соду, чтобы тесто стало плотным.

Потом поступаем так: половину теста выливаем на дно формы, выкладываем в середину начинку и заливаем все это дело оставшимся тестом. Этот быстрый пирог выпекается 20 минут. Разогрейте предварительно духовку до 180 градусов.

И все! Как видите, по этому рецепту готовить угощение к чаю очень просто! «Дежурный» всегда должен быть под рукой, он выручит даже тогда, когда гости уже на пороге, поверьте!

рецепты
кулинария
общество
пироги
Алина Ясинская
А. Ясинская
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