Духовка не нужна: сытная запеканка с мясом на сковороде — всего 30 минут

Духовка не нужна: сытная запеканка с мясом на сковороде — всего 30 минут

Духовка не нужна: сытная запеканка с мясом на сковороде — всего 30 минут

Ароматную мясную запеканку реально приготовить на сковороде! Не верите? Заглядывайте в материал NEWS.ru и все узнаете.

Рецепт запеканки с мясом очень простой. Для блюда нужны фарш (смесь говядины и свинины) — 400 г, картошка — 4 шт., 1 большая луковица, яйца — 2 шт., сметана (20%) — 3 ст. л., сыр твердый — 50 г, оливковое масло.

Обжариваем измельченный лук, добавляем мясо и жарим 5–7 минут до легкой румяности. На этом этапе солим, перчим и добавляем любимые приправы. Это и будет первый слой нашей картофельной запеканки с мясом.

Второй слой делаем из натертых на терке клубней. Измельченную массу нужно слегка отжать. Распределите поверх мяса, взбейте яйца со сметаной и полейте картофель. После этого накройте все крышкой, готовьте на среднем огне 15 минут. Посыпаем блюдо сыром. И все! Картофельная запеканка с мясом на сковороде готова!