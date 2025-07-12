Трамп будет снабжать Украину оружием: что известно, реакция в России

Трамп будет снабжать Украину оружием: что известно, реакция в России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки западного оружия на Украину были возобновлены. Что об этом известно, какая реакция последовала в России?

Что Зеленский сказал о поставках западного оружия Украине

По словам Владимира Зеленского, Киев получил соответствующие политические сигналы от США и стран Европы.

«Имеем политические сигналы высочайшего уровня — хорошие сигналы, в том числе от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей. По всем докладам, поставки возобновлены», — написал Зеленский.

Он также уточнил, что на следующей неделе украинская сторона продолжит работу со спецпосланником президента США Китом Келлогом по вопросам Украины.

«Продолжим работать на следующей неделе с американской стороной на военном уровне, в частности наши военные с генералом Келлогом», — заключил украинский лидер.

Накануне комитет сената США по вооруженным силам подтвердил РИА Новости, что оборонный бюджет на 2026 год был одобрен, он предусматривает увеличение помощи Украине по линии безопасности до $500 млн.

Обсуждение и принятие законопроекта прошло в закрытом режиме. По словам представителя профильного комитета, 26 человек поддержали законопроект, один — высказался против. Теперь законопроект будет рассмотрен на заседании сената в полном составе, после чего его направят на подпись президенту США Дональду Трампу.

«Продлевает Инициативу по содействию безопасности Украины (USAI) до 2028 года и увеличивает утвержденное финансирование до 500 миллионов долларов США», — говорится в одобренном комитетом законопроекте.

В этом году бюджет помощи Украине по линии безопасности составляет 300 миллионов долларов. При этом законопроект обязывает Пентагон продолжать предоставлять разведданные Украине.

Как в России отреагировали на возобновление поставок оружия Украине

Решение администрации Соединенных Штатов продавать вооружение странам Североатлантического альянса, чтобы в дальнейшем те поставляли его уже Украине, является бизнесом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, от перемены слагаемых сумма не меняется.

«Это бизнес. От перемены слагаемых сумма не меняется, все равно происходит накачка Украины оружием», — констатировал Песков.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин считает, что помощь США для ВСУ, в том числе поставка военной техники, недопустима. При этом, по его словам, Москва относится достаточно спокойно к решению Штатов продолжать поддержку Украины.

«Штаты не прекращали поставки вооружения на Украину. Оказывая помощь террористическому режиму, они, по сути, показывают приверженность ВСУ в рамках российско-украинского конфликта. В Москве к этому относятся спокойно», — отметил Швыткин.

Американцы при президенте США Дональде Трампе хоть и выступают за локализацию конфликта, но вместе с тем продолжают оставаться на стороне ВСУ. Россия, несмотря на эту позицию, сохраняет свой курс на выполнение боевых задач в рамках спецоперации, заключил парламентарий.

Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в свою очередь отметил, что решение президента США по поставкам американского вооружения через НАТО на Украину кажется серьезным только на первый взгляд, отметил эксперт. Высока вероятность, что ВСУ практически ничего не получат, добавил эксперт.

«Можно с уверенностью сказать, что таких масштабных поставок вооружения ВСУ, как при Байдене (экс-президенте США Джо Байдене. — NEWS.ru), уже не будет, только если за большие деньги. Расплачиваться за это нужно будет Украине, а так как у нее нет денег, это бремя ляжет на финансовых доноров из ЕС, ресурсы которых тоже небезграничны», — сказал Блохин в беседе с URA.RU.

Читайте также:

«Сюрприз» Трампа для России: какие санкции он может ввести, что известно

Борьба за наследство Старовойта: сколько стоит, что получит любовница

Белоусов поставил рекорд на СВО, курсант зверски убил командира: что дальше