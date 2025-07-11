Решение администрации Соединенных Штатов продавать вооружение странам Североатлантического альянса, чтобы в дальнейшем те поставляли его уже Украине, является бизнесом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, от перемены слагаемых сумма не меняется, передает РИА Новости.

Это бизнес. От перемены слагаемых сумма не меняется, все равно происходит накачка Украины оружием, — констатировал Песков.

Представитель Кремля также высказался о необразованности европейских политиков. Песков обратил внимание, что они склонны коверкать историческую память в свою пользу. Подобные шаги, подчеркнул он, не помогут странам ни сейчас, ни в будущем.

Что касается канцлера Германии Фридриха Мерца, продолжил Песков, политик стремится к противостоянию с Россией во всех сферах. Он отметил, что Москва это понимает и учитывает в своих решениях.

Кроме того, Песков заявил, что Арктика должна быть территорией для международного сотрудничества. По его словам, этот регион не должен превращаться в поле для сражений и прочих конфронтаций.