Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 13:06

«Это бизнес»: Песков о решении США продавать оружие НАТО

Песков назвал бизнесом решение США продавать оружие НАТО для поставок Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение администрации Соединенных Штатов продавать вооружение странам Североатлантического альянса, чтобы в дальнейшем те поставляли его уже Украине, является бизнесом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, от перемены слагаемых сумма не меняется, передает РИА Новости.

Это бизнес. От перемены слагаемых сумма не меняется, все равно происходит накачка Украины оружием, — констатировал Песков.

Представитель Кремля также высказался о необразованности европейских политиков. Песков обратил внимание, что они склонны коверкать историческую память в свою пользу. Подобные шаги, подчеркнул он, не помогут странам ни сейчас, ни в будущем.

Что касается канцлера Германии Фридриха Мерца, продолжил Песков, политик стремится к противостоянию с Россией во всех сферах. Он отметил, что Москва это понимает и учитывает в своих решениях.

Кроме того, Песков заявил, что Арктика должна быть территорией для международного сотрудничества. По его словам, этот регион не должен превращаться в поле для сражений и прочих конфронтаций.

Кремль
Дмитрий Песков
НАТО
США
оружие
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд потребовал, чтобы МТС перечислил три млрд рублей в бюджет России
Водоворот засосал девочку в реку
Дело пострадавшего в Шереметьево малыша приняло новый оборот
Юрист дал совет россиянам, желающим играть на бирже
В США не уверены в уничтожении ядерных объектов Ирана
В России резко подорожала зимняя резина
Раскрыто, что могло быть на борту летевшего над Киевом Ан-124
Рыдающей девушке Старовойта не дали сесть рядом с его семьей на похоронах
Глава Белгородской области преподнес Путину необычный презент
Между Россией и Аргентиной возник новый импульс сотрудничества
Психолог рассказал, в чем главная проблема зумеров как работников
Гладков рассказал Путину о последствиях атак ВСУ для сельского хозяйства
«На штанах следы крови»: мужчина насиловал падчерицу при беременной жене
Блокаднице выплатят 150 тысяч рублей из-за падения на тротуаре в Петербурге
Гладков раскрыл главную проблему Белгородской области
Глава ТПП раскрыл, есть ли конкуренция между бизнесами стран БРИКС и G20
Путин примет у себя руководителя российского региона на фоне атак ВСУ
Российского вице-премьера обвинили в «краже украинского зерна»
Ведущей «Спокойной ночи, малыши!» понадобилась помощь медиков
Терапевт перечислил самые полезные виды варенья
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.