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11 июля 2025 в 13:06

Песков раскритиковал Мерца за стремление к конфронтации с Россией

Песков: Мерц является яростным апологетом конфронтации с Россией во всем

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Канцлер Германии Фридрих Мерц стремится к противостоянию с Россией во всех сферах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва это понимает и учитывает в своих решениях, передает ТАСС.

Господин Мерц является яростным апологетом конфронтационности во всем с Россией и агрессивной мобилизации Европы. Мы это видим, понимаем, знаем и учитываем в наших дальнейших действиях, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Европа стремится сподвигнуть Украину к дальнейшему продолжению конфликта во что бы то ни стало. По его словам, гораздо логичнее было бы принять во внимание озабоченности России и начать диалог, но данный вариант «сейчас не столь востребован и даже не обсуждается в европейских странах».

Ранее Мерц заявил, что дипломатические пути урегулирования конфликта на Украине полностью исчерпаны. Он подчеркнул, что переговоры больше не являются решением, поэтому Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву.

На этом фоне депутат Госдумы Андрей Колесник заявил NEWS.ru, что время жить для Германии закончилось после заявлений канцлера ФРГ о поддержке Украины и угроз в адрес России. Парламентарий провел параллель с романом Эриха Марии Ремарка, подчеркнув, что ФРГ сама приближает свой крах, поддерживая антироссийскую политику.

Россия
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