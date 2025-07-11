В Кремле отреагировали на новую стратегию Франции по Арктике

В Кремле отреагировали на новую стратегию Франции по Арктике Песков: Арктика должна стать территорией международного сотрудничества

Арктика должна быть территорией для международного сотрудничества, заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, этот регион не должен превращаться в поле для сражений и прочих конфронтаций, несмотря на желание Франции усилить присутствие в регионе.

Однозначно в Арктике не надо сражаться, в Арктике надо сотрудничать. Арктика должна быть территорией сотрудничества, — высказался представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что будущее государства — за освоением арктических просторов. Этот регион находится под пристальным вниманием руководства страны, подчеркнул он.

Кроме того, глава государства дал поручение правительству рассмотреть возможность обустройства в арктических регионах России инфраструктуры посадочных полос для грузовых дронов. Согласно указу, подписанному Путиным, такая инициатива призвана обеспечить доставку грузов в труднодоступные районы, отделенные водными преградами.