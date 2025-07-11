Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 13:06

В Кремле отреагировали на новую стратегию Франции по Арктике

Песков: Арктика должна стать территорией международного сотрудничества

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Арктика должна быть территорией для международного сотрудничества, заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, этот регион не должен превращаться в поле для сражений и прочих конфронтаций, несмотря на желание Франции усилить присутствие в регионе.

Однозначно в Арктике не надо сражаться, в Арктике надо сотрудничать. Арктика должна быть территорией сотрудничества, — высказался представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что будущее государства — за освоением арктических просторов. Этот регион находится под пристальным вниманием руководства страны, подчеркнул он.

Кроме того, глава государства дал поручение правительству рассмотреть возможность обустройства в арктических регионах России инфраструктуры посадочных полос для грузовых дронов. Согласно указу, подписанному Путиным, такая инициатива призвана обеспечить доставку грузов в труднодоступные районы, отделенные водными преградами.

Арктика
Дмитрий Песков
сотрудничество
сражения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оценена роль женщин из стран БРИКС в науке и бизнесе
Суд потребовал, чтобы МТС перечислил три млрд рублей в бюджет России
Водоворот засосал девочку в реку
Дело пострадавшего в Шереметьево малыша приняло новый оборот
Юрист дал совет россиянам, желающим играть на бирже
В США не уверены в уничтожении ядерных объектов Ирана
В России резко подорожала зимняя резина
Раскрыто, что могло быть на борту летевшего над Киевом Ан-124
Рыдающей девушке Старовойта не дали сесть рядом с его семьей на похоронах
Глава Белгородской области преподнес Путину необычный презент
Между Россией и Аргентиной возник новый импульс сотрудничества
Психолог рассказал, в чем главная проблема зумеров как работников
Гладков рассказал Путину о последствиях атак ВСУ для сельского хозяйства
«На штанах следы крови»: мужчина насиловал падчерицу при беременной жене
Блокаднице выплатят 150 тысяч рублей из-за падения на тротуаре в Петербурге
Гладков раскрыл главную проблему Белгородской области
Глава ТПП раскрыл, есть ли конкуренция между бизнесами стран БРИКС и G20
Путин примет у себя руководителя российского региона на фоне атак ВСУ
Российского вице-премьера обвинили в «краже украинского зерна»
Ведущей «Спокойной ночи, малыши!» понадобилась помощь медиков
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.