Помощь США для ВСУ, в том числе поставка военной техники, недопустима, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Юрий Швыткин. При этом, по его словам, Москва относится достаточно спокойно к решению Штатов продолжать поддержку Украины.

Штаты не прекращали поставки вооружения на Украину. Оказывая помощь террористическому режиму, они, по сути, показывают приверженность ВСУ в рамках российско-украинского конфликта. В Москве к этому относятся спокойно, — отметил Швыткин.

Американцы при президенте США Дональде Трампе хоть и выступают за локализацию конфликта, но вместе с тем продолжают оставаться на стороне ВСУ. Россия, несмотря на эту позицию, сохраняет свой курс на выполнение боевых задач в рамках спецоперации, заключил парламентарий.

Как ранее стало известно, размер помощи США Украине к апрелю 2025 года достиг $123,3 млрд (9,7 трлн рублей). Военная помощь составила $69,5 млрд (5,4 трлн рублей).