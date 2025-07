Белоусов поставил рекорд на СВО, курсант зверски убил командира: что дальше

Украину атаковали сразу 728 беспилотников, рязанский курсант признался в убийстве своего командира, президент США Дональд Трамп нашел «оружие» против российской экономики — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в соцсетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

В Минобороны России сообщили, что в ночь на 9 июля ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе «Кинжалами», и ударными БПЛА по инфраструктуре военных аэродромов на Украине. В ведомстве подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

В пресс-службе Вооруженных сил Украины тем временем заявили, что страну атаковали сотни ударных беспилотников и не менее 14 ракет. Основным направлением удара стал Луцк. В Воздушных силах ВСУ уточнили, что в ходе ночной атаки были задействованы 728 БПЛА «Герань» и других моделей, семь ракет типа «Искандер» и шесть — «Кинжал». Там добавили, что атака стала самой мощной за последнее время.

Военкоры считают, что ночная атака 9 июля, когда семь сотен БПЛА устроили на Украине «огненный ад», — это новый рекорд министра обороны РФ Андрея Белоусова.

«А вот это красиво», — отмечают источники, комментируя кадры с масштабными пожарами на местах прилетов.

«Минувшей ночью российские ВКС провели одну из самых массированных комбинированных атак с начала лета. Работали с умом, системно и по-настоящему масштабно. Никакой „раскачки“ — сразу в десятки точек по всей стране: от Сум до Луцка», — отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным Лебедева, основными целями стали ПВО и радиолокационные позиции в Полтавской, Киевской областях и на Волыни; склады и полигоны ВСУ в Кривом Роге, Черкассах, Виннице, Запорожье; военные аэродромы/авиабазы в Конотопе, Миргороде, Нежине, Луцке, Львове; ж/д инфраструктура и узлы связи в Луцке, Львовской и Киевской областях; активно применялись БПЛА-камикадзе в Волынской, Киевской и Тернопольской областях с целью измотать и вскрыть ПВО перед заходом крылатых ракет. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Особого внимания, по его мнению, заслуживает повторная и систематическая работа по Луцку, который был атакован более 10 раз, что, как предполагает подпольщик, указывает на наличие там логистической базы НАТО или иностранных наемников.

Кроме того, как утверждают в Сети, один из прилетов пришелся по предприятию в Луцке — уничтожен завод «Мотор». Там занимались ремонтом турбореактивных двигателей для боевых самолетов. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Лебедев считает, что Россия начала активную зачистку тылов. В то же время в ВСУ расслабились, предполагая, что западнее Винниц — зона неприкосновенности. При этом цель — не просто разрушить, а «перезапустить структуру конфликта», заявил Лебедев.

«Били не только по объектам ПВО и логистике, но и по авиационной составляющей. <…> Не только разовая атака, а системное выжигание инфраструктуры, которая позволяет ВСУ держать в воздухе разведку и наносить ракетные удары с самолетов. Это зачистка „неба“, а не просто налет. <…> Подавление радиолокационных и ретрансляционных точек связи идет в комплексе. Задача — ослепить, разорвать каналы управления, заставить переместить технику и ПВО ближе к линии фронта, открывая тылы», — объяснил он.

Подпольщик подчеркнул, что фронт держится на тылах, которые в случае с Украиной давно превратились в «логистические ульи», а российская сторона это поняла и изменила приоритеты.

«Сначала идут „Герани“, прощупывая ПВО. Потом — залп крылатых ракет, сработанный по выверенным координатам. Если остается что-то — добивают „Искандеры“ и „Кинжалы“», — добавил Лебедев.

При этом удары четко распределены по широте и глубине, что затрудняет ВСУ переброску резервов и восстановление связей; работа по аэродромам и ж/д инфраструктуре подрывает логистику Запада; удары по Киеву и обширным районам Киевской области — деморализующий эффект по военному управлению, особенно западных военных, указал координатор николаевского подполья. Теперь, предполагает Лебедев, линия снабжения ВСУ начинается не с Винницы, а с Польши — и уже она под огнем.

Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Военный суд арестовал 20-летнего курсанта Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища Илью Казанцева, который обвиняется в убийстве своего командира — 24-летнего Ивана Селина. По информации СМИ, трагедия произошла во время учебного десантирования из самолета Ан-2 в Рязанской области.

При осмотре снаряжения разбившегося Селина специалисты установили, что купола его основного и запасного парашютов не раскрылись. Это произошло из-за того, что их стропы были связаны отрезками строп грузового парашюта. Через два дня после возбуждения уголовного дела в совершении преступления сознался курсант Казанцев.

Отмечается, что явку с повинной он написал в день назначения молекулярно-генетической судебной экспертизы по факту смерти Селина, когда у него и других курсантов взяли образцы ДНК. Предварительно, именно клетки эпителия Казанцева были обнаружены на стропах обоих парашютов погибшего сержанта.

Британская газета The Telegraph написала, что президент США Дональд Трамп хочет использовать американского министра финансов Скотта Бессента в качестве секретного оружия против экономики РФ.

«В новой стратегии действий в отношении России у Трампа может оказаться секретное оружие. Министр финансов США Скотт Бессент — такой же разрушитель и нестандартный мыслитель, как и он сам. Талантливый специалист с Уолл-стрит, он был ключевой фигурой в торговой войне Трампа с Китаем», — пишет издание.

В материале говорится, что Трамп не смог навязать свою позицию президенту РФ Владимиру Путину и решил найти того, кто может попытаться повлиять на экономику России.

По информации издания, глава Белого дома признает успешность экономики РФ под давлением международных санкций, поэтому ему нужен человек, который не просто разбирается в финансах, но и является профессионалом, готовым заключать выгодные сделки.

При этом Telegram-канал INSIDER BLACK сообщил, что страны ЕС и НАТО могут попытаться спровоцировать РФ на агрессивные действия против них.

Дональд Трамп

Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press