Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 00:33

В Словакии увидели признаки сумасшествия у Зеленского

Депутат Данко: Зеленский сошел с ума, приказав ударить по нефтепроводу «Дружба»

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Global Look Press

В Словакии резко осудили возможные призывы Украины нанести удар по нефтепроводу «Дружба». Вице-спикер парламента Андрей Данко написал в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что такие действия говорят о неадекватности украинского руководства. По его словам, это наносит прямой ущерб интересам его страны.

Глава словацкой националистической партии SNS, входящей в правящую коалицию, назвал подобные планы предательством и шантажом. Он напомнил, что Словакия оказала Киеву масштабную помощь, превышающую €3 млрд, а также принимает украинских беженцев.

Президент Зеленский и его представители, должно быть, сошли с ума. По-другому нельзя назвать то, что они повторно атакуют нефтепровод «Дружба», — подчеркнул Данко.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что поставки нефти через трубопровод «Дружба» в Венгрию и Словакию будут приостановлены как минимум на пять дней. Он объяснил паузу последствиями ударов Вооруженных сил Украины по инфраструктуре.

До этого политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан опубликовал фотографию ответа президента США Дональда Трампа на письмо венгерского лидера Виктора Орбана об ударе Украины по нефтепроводу «Дружба». Глава Белого дома написал, что «очень зол» из-за случившегося.

Украина
Словакия
Владимир Зеленский
трубопровод "Дружба"
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
НХЛ представила план Кубка мира в 2028 году
Стало известно, зачем пропавшая на пике Победы альпинистка пошла в поход
Западным компаниям предрекли возвращение на российский рынок
Вместо Черчилля и Тэтчер. ЕС правят кокаинисты и извращенцы, что случилось
SHOT: серия взрывов раздалась в трех населенных пунктах на Кубани
«У нас нет недружественных стран»: главные заявления Путина в Сарове
«Пропадают с радаров»: Путин раскрыл военное преимущество России
Приметы на Лаврентия 23 августа: вода предскажет зиму, а птицы — дождь
Регионам могут дать возможность полностью запрещать вейпы
В Словакии увидели признаки сумасшествия у Зеленского
«Мягкая сила»: Путин прокомментировал обучение иностранцев-атомщиков в РФ
«Пускай терпят»: Лукашенко оценил жесткие выпады Трампа в адрес ЕС
Самолеты перестали летать над одним из регионов России
Сбежал из США в РФ, поругался с Пельшем, бросил ТВ: как живет Угольников
Долина поддержала Киркорова после падения на «Новой волне»
Путин высказался о восстановлении пострадавших от ВСУ регионов РФ
Застрявшую в горах Киргизии российскую альпинистку больше не будут спасать
Ребенок пострадал в результате удара ВСУ по ДНР
Как очаровать мужчину: готовим релиш из огурцов — самый вкусный соус
Россия ведет переговоры с США о возможной совместной работе на Аляске
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.