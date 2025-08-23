В Словакии увидели признаки сумасшествия у Зеленского Депутат Данко: Зеленский сошел с ума, приказав ударить по нефтепроводу «Дружба»

В Словакии резко осудили возможные призывы Украины нанести удар по нефтепроводу «Дружба». Вице-спикер парламента Андрей Данко написал в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что такие действия говорят о неадекватности украинского руководства. По его словам, это наносит прямой ущерб интересам его страны.

Глава словацкой националистической партии SNS, входящей в правящую коалицию, назвал подобные планы предательством и шантажом. Он напомнил, что Словакия оказала Киеву масштабную помощь, превышающую €3 млрд, а также принимает украинских беженцев.

Президент Зеленский и его представители, должно быть, сошли с ума. По-другому нельзя назвать то, что они повторно атакуют нефтепровод «Дружба», — подчеркнул Данко.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что поставки нефти через трубопровод «Дружба» в Венгрию и Словакию будут приостановлены как минимум на пять дней. Он объяснил паузу последствиями ударов Вооруженных сил Украины по инфраструктуре.

До этого политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан опубликовал фотографию ответа президента США Дональда Трампа на письмо венгерского лидера Виктора Орбана об ударе Украины по нефтепроводу «Дружба». Глава Белого дома написал, что «очень зол» из-за случившегося.