Таксисты взвинтили цены: в Москве — 200%, в Петербурге — 120%: что дальше

Таксисты взвинтили цены: в Москве — 200%, в Петербурге — 120%: что дальше

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку обоснованности повышения цен на услуги такси в условиях ограничения работы мобильной связи и интернета. Пользователи жалуются, что в такие моменты таксомоторные компании взвинчивают цены в несколько раз. Почему это происходит, насколько выгодно для водителей, можно ли навести порядок на рынке — в материале NEWS.ru.

Как сильно поднимались цены на такси во время отключения интернета

Россияне массово жаловались на космический рост цен на такси во время ограничения работы интернета из-за налета украинских беспилотников. Как рассказал NEWS.ru представитель одного из таксопарков в Москве, во время сбоев стоимость поездки в столице в среднем вырастала на 75–200%, в Санкт-Петербурге — до 120%.

В регионах рост цен мог достигать 150% и более. Например, в Ульяновске в период действия ограничений мобильного интернета стоимость поездки, которая в обычное время составляла 200 рублей, повышалась до 600–700. В Энгельсе в такие дни такси стоило 600–750 рублей вместо обычных 150–300. При этом водители вовсе не обогащались за счет увеличения цен, отметил собеседник NEWS.ru.

«Таксисты в эти дни несли серьезные убытки. Представьте ситуацию: водитель, находящийся дома и имеющий выход в интернет, принял заказ. Но на улице связи уже нет, а клиент отменил поездку. Водитель, не имея доступа в сеть, этого не увидит и проедет себе в минус. В таком режиме долго работать невозможно», — пояснил представитель таксопарка.

NEWS.ru направил официальный запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), однако на момент публикации ответ не поступил.

Как рост цен на такси объясняют общественники и представители отрасли

Рост цен на услуги такси в регионах во многом оказался ситуативным, пояснила в разговоре с NEWS.ru руководитель пресс-службы Общественного совета по развитию такси Екатерина Киселева. По ее словам, из-за отсутствия доступа к приложению, через которое водители получают заказы, возник дефицит таксистов, что было закономерно.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Естественно, в таких условиях система пересчитала стоимость. Думаю, это не постоянная проблема, ситуация постепенно выровняется», — отметила она.

Таксист и блогер Влад Каталымов подтвердил в разговоре с NEWS.ru, что во время сбоев в работе мобильного интернета количество пассажирских запросов всегда превышает число водительских ответов. Так будет происходить до тех пор, пока водители не доберутся до кафе или торгового центра, где есть Wi-Fi. Но таксисты, по его словам, начали адаптироваться к подобным ситуациям и находить места, где можно подключиться к Сети.

Как пояснил NEWS.ru глава Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев, стоимость заказов часто увеличивается из-за того, что таксисты не знают города и не могут ездить без карт. В результате увеличивается длительность поездки.

«Это какая-то организованная акция из-за того, что у нас таксисты слишком низкой квалификации. Не умеют ездить по картам и по памяти. Это таксист или просто прокладка между рулем и сиденьем?» — возмутился собеседник NEWS.ru.

Как росли цены на такси в последнее время

В «Яндекс.Такси» не стали комментировать увеличение стоимости поездок во время отключения мобильного интернета. В компании заявили, что в целом рост цен не такой стремительный, как раньше.

«За прошедший год рост средней стоимости минуты замедлился. На это повлиял эффект высокой базы прошлых лет, когда стоимость повышалась в условиях острого дефицита водителей. Рынок перестраивался после изменений в автомобильной отрасли и во всей экономике», — сообщили в «Яндекс.Такси».

В компании также подчеркнули, что замедление роста цен обусловлено, в частности, тем, что в течение последнего года система находилась в балансе. Свободных машин хватало на всех желающих воспользоваться такси, реже срабатывали повышающие коэффициенты.

«Например, этой зимой из-за хорошей погоды во многих регионах средняя стоимость минуты росла гораздо медленнее, чем годом ранее. В декабре — в 1,5 раза медленнее, в январе — в два раза», — отметили в «Яндекс.Такси».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тем не менее данные Росстата свидетельствуют о том, что цена за километр поездки в такси в Москве за год увеличилась на 30,8%. В то же время в «Яндекс.Такси» утверждают, что рост составил 16%. По данным аналитического центра при правительстве, стоимость поездки увеличилась на 25,2% за 2024 год.

Как сообщили NEWS.ru в Общественном совете по развитию такси, в этом году тарифы выросли на 20%. В организации связали подорожание с увеличением расходов бизнеса. Многие компании обновляли автопарк, подорожал ремонт машин, взлетели цены на топливо.

Можно ли привлечь таксопарки к ответственности за высокие тарифы

Цены на услуги такси могут существенно различаться. Государство не регулирует тарифы, сообщил в беседе с NEWS.ru юрист, специалист в сфере транспортного законодательства Сергей Храпач. По его словам, не может быть никакой ответственности за высокие цены.

«Кроме того, многие водители, принимая заказ, требуют оплату наличными и по весьма высокому тарифу. Когда агрегатор увеличивает тариф, факт нарушения еще можно зафиксировать, но если это инициатива таксиста, то нет. Непонятно, к какой ответственности привлекать перевозчика. Получается, что надзор вторгается в компетенцию двух участников сделки — пассажира и перевозчика», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Снизятся ли цены на такси после проверки Генпрокуратуры

Как правило, в любых нештатных ситуациях алгоритмы агрегатора фиксируют рост спроса и автоматически повышают тарифы, подтвердил в разговоре с NEWS.ru член Совета Федерации Айрат Гибатдинов. Официальная позиция сервисов — отсутствие доступных машин и большое количество заказов, отметил он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«На мой взгляд, большую роль играет недобросовестность агрегаторов, которые намеренно пользуются ажиотажем и неразберихой», — пояснил сенатор.

По его мнению, вмешательство прокуратуры и ФАС изменит ситуацию к лучшему.

С беспрецедентным ростом цен на такси необходимо жестко бороться, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Он обратил внимание на то, что некоторые предприниматели воспринимают стихийные и чрезвычайные ситуации как повод для получения сверхприбыли.

«Таким гражданам надо бить по рукам железной линейкой: подобное поведение можно воспринять как саботаж и распространение паники. Нужен механизм сдерживания необоснованного роста цен на услуги такси и перевозок», — пояснил Милонов.

Каталымов, напротив, отметил, что вмешательство Генпрокуратуры и ФАС может только навредить отрасли и привести к тому, что такси не будет вовсе как услуги.

«Попытка ограничить тарифы может привести к тому, что никто не сможет вызвать такси. Водителю нет никакого резона выходить на линию, брать заказ за 100 рублей и ехать без интернета. В итоге такая функция, как такси, будет выключена для людей», — отметил он.

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