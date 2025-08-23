Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 00:15

«Пускай терпят»: Лукашенко оценил жесткие выпады Трампа в адрес ЕС

Лукашенко: Трамп зол на европейских лидеров и осознает их роль

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент США Дональд Трамп испытывает обиду на европейских лидеров и понимает их истинное место в мировой политике, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит Telegram-канал «Пул Первого», такое отношение со стороны главы Белого дома вполне заслуженно.

Лукашенко пояснил, что европейские политики являются «проигравшими» и своим поведением сами показали свою незначительную роль, поэтому Трамп их ни во что не ставит. Политик признал, что подобный стиль общения «не очень», но предположил, что европейцы заслужили это чисто по-человечески.

Он же уровень их знает, не дурак же, понимает. Если бы они чего-то стоили <…>. Если он уважает и ценит мнение Путина, так он с ним, вы видели, как обращается <…>. Они своим поведением показали свое место и свою роль <…>. Пускай терпят, — сказал Лукашенко.

Ранее политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан опубликовал фотографию ответа президента США Дональда Трампа на письмо венгерского лидера Виктора Орбана об ударе Украины по нефтепроводу «Дружба». Глава Белого дома написал, что «очень зол» из-за случившегося.

Александр Лукашенко
Дональд Трамп
Евросоюз
Владимир Путин
