Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 20:25

«Чешут руки»: Евросоюз обвинили в поддержке украинских ударов по «Дружбе»

Политолог Рар: большинство стран Евросоюза поддерживают удары ВСУ по «Дружбе»

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Большинство стран Европейского союза поддерживают удары Украины по газопроводу «Дружба», заявил политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд». По его словам, европейское объединение занимает сторону Киева, а не Будапешта и Братиславы, и может ускорить создание механизма принятия решений в Совете ЕС большинством голосов вместо принципа единогласия.

Отдельные политики, например из Венгрии или Словакии, хватаются за голову, а американские нефтебароны чешут руки, — отметил эксперт.

Ранее политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан опубликовал фотографию ответа президента США Дональда Трампа на письмо венгерского лидера Виктора Орбана об ударе Украины по нефтепроводу «Дружба». На снимке виден ответ главы Белого дома, написанный от руки на письме от премьера. Глава Белого дома пишет, что «очень зол» из-за случившегося.

До этого венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что поставки нефти через трубопровод «Дружба» в Венгрию и Словакию будут приостановлены как минимум на пять дней. Он объяснил паузу последствиями ударов Вооруженных сил Украины по инфраструктуре.

Украина
нефтепроводы
политологи
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Список профессий для альтернативной службы может расшириться
На Кубани осудили сжегшего паспорт блогера
Билетер или уборщица: кем будут трудиться в РФ Галкин, Хаматова, Макаревич
Легкая икра из кабачков без масел и консервантов
Трамп усомнился в успехе переговоров Путина и Зеленского
Российскому экс-чиновнику сменили условный срок на колонию строгого режима
Трамп заявил о новых планах по Украине
Трамп предположил, что не предпримет действий по ситуации вокруг Украины
Трамп раскрыл обстоятельства повторного визита Путина в США
Нарколог предупредила о вреде однократного употребления алкоголя
Раскрыто, чем жертвует командование ВСУ ради красивых кадров
Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в войну
У россиянина нашли сразу три вида рака после обморока на работе
«Я очень зол!» Зеленский снова довел Трампа до бешенства, что случилось
Шедевр в литровой банке: как замариновать огурчики хрустящими?
В российских школах появится новый предмет
«Ахмат» вдевятером вырвал ничью в матче с «Оренбургом»
Глава офиса Зеленского и госсекретарь США обсудили безопасность Украины
«Чешут руки»: Евросоюз обвинили в поддержке украинских ударов по «Дружбе»
Одна оплошность стоила американцу дома
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.