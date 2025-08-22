«Чешут руки»: Евросоюз обвинили в поддержке украинских ударов по «Дружбе» Политолог Рар: большинство стран Евросоюза поддерживают удары ВСУ по «Дружбе»

Большинство стран Европейского союза поддерживают удары Украины по газопроводу «Дружба», заявил политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд». По его словам, европейское объединение занимает сторону Киева, а не Будапешта и Братиславы, и может ускорить создание механизма принятия решений в Совете ЕС большинством голосов вместо принципа единогласия.

Отдельные политики, например из Венгрии или Словакии, хватаются за голову, а американские нефтебароны чешут руки, — отметил эксперт.

Ранее политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан опубликовал фотографию ответа президента США Дональда Трампа на письмо венгерского лидера Виктора Орбана об ударе Украины по нефтепроводу «Дружба». На снимке виден ответ главы Белого дома, написанный от руки на письме от премьера. Глава Белого дома пишет, что «очень зол» из-за случившегося.

До этого венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что поставки нефти через трубопровод «Дружба» в Венгрию и Словакию будут приостановлены как минимум на пять дней. Он объяснил паузу последствиями ударов Вооруженных сил Украины по инфраструктуре.