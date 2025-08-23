«Пропадают с радаров»: Путин раскрыл военное преимущество России

Современные атомные подводные лодки (АПЛ) обеспечивают России серьезное военное преимущество в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками предприятий атомной отрасли и учеными в Сарове. По его словам, их ключевая особенность — способность действовать скрытно в труднодоступных регионах.

Глава государства отметил, что российские стратегические АПЛ эффективно оперируют подо льдами Северного Ледовитого океана, оставаясь незаметными для средств наблюдения противника. Развитие Арктики и ее инфраструктуры является важнейшим стратегическим и экономическим приоритетом для России, дающим ей серьезные конкурентные преимущества, подчеркнул президент.

Наши стратегические атомные подводные лодки ходят подо льды Северного Ледовитого океана и пропадают с радаров. И это наше военное преимущество, — объяснил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что российская сторона ведет переговоры с американскими партнерами по совместной работе в сфере сжиженного природного газа. В частности, обсуждается возможность реализации проектов не только в российской Арктической зоне, но и на Аляске.