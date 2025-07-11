Лондон и Париж заявили о вводе войск на Украину: чего хотят на самом деле

Лондон и Париж заявили о вводе войск на Украину: чего хотят на самом деле

Лидеры стран, входящих в «коалицию желающих», захотели получить контроль над воздушным и морским пространством Украины после завершения ее конфликта с РФ. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, эти меры позволят обеспечить восстановление украинской армии и станут стратегическим сигналом для России. Какие цели преследуют лидеры коалиции и какую угрозу возможное введение европейских войск на Украину представляет для безопасности РФ — в материале NEWS.ru.

Почему лидеры стран «коалиции желающих» захотели получить контроль над небом Украины

Макрон на совместной конференции по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что «коалиция желающих» намерена обеспечить патрулирование воздушного и морского пространства Украины после возможного подписания соглашения о прекращении огня с Россией.

«Вся работа, проделанная нашими министрами обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», — отметил Макрон.

Он также допустил, что численность объединенных экспедиционных сил Пятой республики и Соединенного Королевства, которые могут стать основой для потенциального военного контингента на Украине, будет расширена до 50 тыс. человек.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что озвученные Макроном планы — настоящая оккупация. У Франции и Британии в прошлом уже был похожий опыт, напомнил он.

«После Первой мировой войны англичане и французы оформили подмандатные территории над нынешними Ираком и Сирией. Ирак отошел англичанам, а Сирия и Ливан — французам. С Украиной хотят сделать то же самое. Сохраняется лишь формальная независимость, а на деле эта территория полностью подчиняется внешнему центру управления», — объяснил собеседник.

Лидеры стран «коалиции желающих» Фото: LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/TASS

Для чего странам «коалиции желающих» нужна оккупация неба и моря Украины

Лидеры стран, входящих в «коалицию желающих», допускают участие в миротворческой миссии на Украине. Франция и Великобритания играют роль координаторов. О том, что это объединение может направить на украинскую территорию воинский контингент, стало известно еще весной. Они могут запросить американскую помощь для начала работы миссии.

Замдиректора по исследованиям Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов в разговоре с NEWS.ru заметил, что ключевые страны коалиции пытаются сыграть на настроении президента США Дональда Трампа и добиться поддержки их инициативы.

«Они надеются, что глава Белого дома, разочаровавшись в России, будет оказывать им содействие. Эта инициатива нацелена на срыв возможного урегулирования украинского конфликта. На самом деле европейцы заинтересованы в его продолжении. Когда они демонстративно подчеркивают, что будут контролировать море и небо, то рассчитывают на категорический отказ России от рассмотрения подобного варианта. Он в еще большей степени подтолкнет Трампа к тому, чтобы стать [вторым] Джо Байденом и окончательно вернуться к политике гибридной войны против РФ, которую проводила администрация демократов», — сказал эксперт.

Трухачев отметил, что страны Запада намерены установить контроль над ресурсами на подмандатной территории Украины. По его мнению, американская администрация не будет против такого решения.

«Договорятся и разделят. Кроме того, Трамп не вечен. Любая американская администрация не откажется от контроля над ресурсами. Европейцам эти ресурсы еще нужнее, поэтому они найдут возможность подвинуть американцев», — добавил аналитик.

Кир Стармер и Эммануэль Макрон Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как Россия ответит на возможную оккупацию Украины странами Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение иностранных военных контингентов близ границ РФ неприемлемо.

«Настырность европейских руководителей укладывается в общую канву нынешних настроений — милитаристских, конфронтационных, антироссийских», — отметил представитель Кремля.

Россия может воспрепятствовать действиям западной коалиции только военным путем, выразил мнение Трухачев. По его словам, дипломатия в данном случае бессильна.

«Здесь можно работать над тем, чтобы Запад в своем отношении к России был изолирован от остального мира», — подчеркнул он.

Суслов отметил, что России следует привлекать внимание к агрессивной риторике Запада на международной арене. Москва должна открыто заявлять о том, что действия коалиции для нее неприемлемы и создают прямую угрозу национальной безопасности, добавил он.

«Нам нужно заявить, что в случае подобного развития событий мы можем нанести военные удары по европейским войскам. Они становятся для нас не то чтобы легитимной, а первоочередной и необходимой мишенью. Мы ставим перед собой задачу уничтожать любую живую силу, технику, инфраструктуру и все остальное, что европейцы будут завозить на территорию Украины или сосредоточат вокруг нее. Если Европа пойдет на встречную эскалацию и станет наносить удары по РФ, мы ударим ядерным оружием по европейским странам», — высказал мнение политолог.

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