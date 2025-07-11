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11 июля 2025 в 13:17

Песков ответил на угрозы Макрона иностранными военными на Украине

Песков назвал неприемлемым размещение иностранных военных на Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Размещение иностранных военных контингентов на Украине близ российских границ является неприемлемым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС. Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе войск на Украину после перемирия.

Вместе с тем эта тема чрезвычайно важна для нашей страны. И конечно, размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи наших границ является для нас неприемлемым, — подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, Москва разочарована отсутствием реакции на предупреждения. Он уточнил, что эти сигналы понятны и последовательны.

В целом такая настырность европейских руководителей, конечно, укладывается в общую канву нынешних настроений — милитаристских, конфронтационных, антироссийских, — заключил Песков.

Ранее Макрон заявил, что созданная Парижем и Лондоном «коалиция желающих» по поддержке Украины служит ярким сигналом о поддержке Киева в трудный момент. Он подчеркнул, что этот союз демонстрирует, что европейцы намерены всегда поддерживать украинцев.

Геополитический аналитик Паскаль Лоттаз между тем отметил, что европейские страны активизируют поддержку Украины на новом уровне, что может привести к обострению конфликта. По его мнению, сокращение поставок оружия из США вынуждает ЕС ускорять действия, оставляя ей мало пространства для маневра.

Дмитрий Песков
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