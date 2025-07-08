Макрон высказался о планах Европы по продолжению конфликта на Украине Макрон: «коалиция желающих» Европы не бросит Украину

Созданная Парижем и Лондоном «коалиция желающих» по поддержке Украины служит ярким сигналом о том, что Европа не оставит Киев в трудный момент, заявил французский президент Эммануэль Макрон, выступая в британском парламенте. Политик подчеркнул: этот союз демонстрирует, что европейцы намерены всегда поддерживать украинцев.

Эта коалиция стала сигналом, что европейцы никогда не оставят Украину, — сказал Макрон.

Ранее Песков отмечал, что во время телефонной беседы президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона звучали разные интонации. Тем не менее, по его словам, диалог двух лидеров получился очень содержательным.

Кроме того, в Кремле уточнили, что Путин в ходе разговора с Макроном объяснил ему причины начала украинского кризиса, к которому привели многолетние действия Запада. Российский лидер указал на «антироссийский плацдарм», который создавался на территории Украины. Также он напомнил о притеснениях русскоязычного населения со стороны Киева.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил в ответ на вопрос Зарубина, почему Путин ответил на звонок Макрона после антироссийских высказываний последнего, что российский лидер является очень вежливым человеком. По его словам, Путин никогда не отказывается от диалога.