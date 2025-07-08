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08 июля 2025 в 21:10

Макрон высказался о планах Европы по продолжению конфликта на Украине

Макрон: «коалиция желающих» Европы не бросит Украину

Король Карл III и президент Франции Эммануэль Макрон Король Карл III и президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Anfisa Polyushkevych/Keystone Press Agency/Global Look Press

Созданная Парижем и Лондоном «коалиция желающих» по поддержке Украины служит ярким сигналом о том, что Европа не оставит Киев в трудный момент, заявил французский президент Эммануэль Макрон, выступая в британском парламенте. Политик подчеркнул: этот союз демонстрирует, что европейцы намерены всегда поддерживать украинцев.

Эта коалиция стала сигналом, что европейцы никогда не оставят Украину, — сказал Макрон.

Ранее Песков отмечал, что во время телефонной беседы президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона звучали разные интонации. Тем не менее, по его словам, диалог двух лидеров получился очень содержательным.

Кроме того, в Кремле уточнили, что Путин в ходе разговора с Макроном объяснил ему причины начала украинского кризиса, к которому привели многолетние действия Запада. Российский лидер указал на «антироссийский плацдарм», который создавался на территории Украины. Также он напомнил о притеснениях русскоязычного населения со стороны Киева.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил в ответ на вопрос Зарубина, почему Путин ответил на звонок Макрона после антироссийских высказываний последнего, что российский лидер является очень вежливым человеком. По его словам, Путин никогда не отказывается от диалога.

Украина
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Великобритания
Эммануэль Макрон
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