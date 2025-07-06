«Вежливый человек»: Лавров объяснил, почему Путин разговаривает с Макроном Лавров назвал вежливость причиной разговора Путина с Макроном

Российский лидер Владимир Путин взял трубку, когда ему позвонил коллега из Франции Эммануэль Макрон, потому что глава РФ является действительно вежливым человеком, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По словам руководителя МИД, президент России никогда не отказывается от диалога, даже если собеседник делает антироссийские высказывания.

Президент России — по-настоящему вежливый человек, дальновидный политик, который никогда в угоду каким-то конъюнктурным идеологическим инстинктам не отказывается от диалога, — сказал министр.

Ранее в Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина и Макрона после долгого перерыва. Во время беседы российский лидер объяснил французскому президенту, что украинский кризис стал следствием политических решений государств Запада.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обмен мнениями по актуальным мировым вопросам основной целью разговора глав России и Франции. По его словам, президентам нужно было объяснить друг другу свои позиции в отношении многих тем.