Песков назвал содержательным телефонный разговор Путина и Макрона

Во время телефонной беседы президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона звучали разные интонации, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Тем не менее, по его словам, диалог двух лидеров получился очень содержательным.

Были разные интонации. Это рабочий процесс. Но, еще раз повторяю, разговор был достаточно содержательным, — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ответ на вопрос Зарубина, почему Путин ответил на звонок Макрона после антироссийских высказываний последнего, что глава РФ является очень вежливым человеком. По его словам, российский лидер никогда не отказывается от диалога.

Кроме того, в Кремле уточнили, что Путин в ходе разговора с Макроном объяснил ему причины начала украинского кризиса, к которому привели многолетние действия Запада. Российский лидер указал на «антироссийский плацдарм», который создавался на территории Украины. Также он напомнил о притеснениях русскоязычного населения со стороны Киева.