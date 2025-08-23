Переговоры Путина и Трампа на Аляске
На руке Трампа вновь заметили загадочный синяк

DB: Трамп маскирует тональным кремом синяк на правой руке

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американское издание The Daily Beast вновь обратило внимание на состояние рук президента США Дональда Трампа. На этот раз журналисты заметили на правой руке главы Белого дома свежий синяк, который был плотно замаскирован тональным кремом. Наблюдение было сделано в пятницу, 22 августа.

По данным издания, это далеко не первый случай, когда 79-летнему президенту приходится прятать подобные следы на правой руке. В июле администрация Трампа официально сообщила о диагностированной у него хронической венозной недостаточности, хотя и подчеркнула, что он находится в «отличном состоянии здоровья».

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, американский президент прошел медобследование после того, как на недавних фотографиях он был запечатлен с опухшими лодыжками и ушибленной рукой. До этого синяк Трампа она объясняла частыми рукопожатиями. Желтое пятно на тыльной стороне ладони заметили после встречи американского лидера с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее профайлер Илья Анищенко проанализировал жесты главы США и французского лидера во время встречи и объяснил, что прикосновение Трампа к колену Макрона было демонстрацией доминирования. Он отметил, что первое касание главы европейской страны было дружеским жестом, выражающим согласие и похвалу.

