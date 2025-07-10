Потомки нацистов хотят ядерную дубину: зачем Берлину нужна атомная бомба

Германия может в течение нескольких месяцев создать собственное ядерное оружие, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, у ФРГ есть для этого все технические возможности. В Госдуме отмечают, что риторика германского руководства свидетельствует о его готовности вступить в открытое противостояние с Россией. Может ли Берлин начать работу над созданием ядерного оружия и как на эти шаги отреагирует Россия, — в материале NEWS.ru.

Может ли у Германии появиться ядерное оружие

В беседе с изданием Rzeczpospolita Гросси сообщил, что на создание собственного ядерного оружия у ФРГ может уйти несколько месяцев. По его мнению, у Берлина для этого есть как необходимые технологии, так и материалы. При этом Гросси предостерег страны Европы от попыток получить такое оружие, ведь в этом случае люди вернулись бы к закону джунглей, когда каждый действует сам по себе.

«Если европейские страны нарушат Договор о нераспространении ядерного оружия и начнут создавать собственное, мы быстро проснемся в мире, где 20–30 стран будт иметь такое оружие», — предупредил Гросси.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что готов обсудить тему создания «ядерного зонтика» в Европе. Однако пока, по его словам, Германия надеется на сохранение американского атомного щита на континенте в ближайшие годы.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев в беседе с NEWS.ru отметил, что ФРГ давно пытается получить статус постоянного члена Совета безопасности ООН, в котором состоят страны из «ядерного клуба» — Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

«Не стоит сбрасывать со счетов соперничество Германии и Франции. У Парижа есть ядерное оружие, у Берлина его нет, поэтому это еще один стимул для немцев. Кроме того, сейчас европейцы накручивают себя в отношении России — мол, они должны себя защитить. Ядерные разработки в Германии начались примерно 100 лет назад, и авторами американского ядерного оружия изначально были немцы. Вопрос заключается только в том, нужно ли это ФРГ и где она его будет испытывать? В густонаселенной местности, в самой Германии или где-то еще в Европе этого делать нельзя», — пояснил собеседник.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нужно ли Германии ядерное оружие

«Ядерный» вопрос обсуждают в Германии не в первый раз. В прошлом году президент США Дональд Трамп пригрозил не защищать от нападения потенциального противника партнеров по НАТО, которые будут вносить недостаточно средств в Альянс. После этого зампред Европарламента и член Социал-демократической партии Германии Катарина Барли призвала ЕС к созданию собственного ядерного оружия.

При этом ФРГ является подписантом Договора о нераспространении ядерного оружия от 1970 года, который запрещает вести такие разработки. Кроме того, в соответствии с соглашением об окончательном урегулировании в отношении Германии, вступившем в силу в марте 1991 года, ФРГ отказалась от атомного, биологического и химического вооружений.

Дискуссии на тему ядерного оружия идут не только в ФРГ. На днях Великобритания и Франция договорились координировать ядерные силы сдерживания в случае необходимости, при этом сохраняя их независимость. Париж и Лондон также углубят сотрудничество в сфере ядерных исследований.

«Важным шагом вперед в ядерном партнерстве между Великобританией и Францией станет новая декларация, в которой впервые будет указано, что ядерные силы обеих стран <…> могут быть скоординированы», — говорится в сообщении.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какую угрозу для РФ несет возможное создание ядерного оружия в ФРГ

Депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что ФРГ ведет активную подготовку к открытому противостоянию с Россией. Об этом свидетельствует активное вооружение Германии.

Трухачев подчеркнул, что Москве следует как можно чаще обращать внимание международной общественности на воинственную риторику ФРГ.

«Нужно прямо говорить о том, что Германия сверхвоинственная, что там новый Гитлер у власти. Но, во-первых, у Мерца нет таких возможностей. Во-вторых, он бледноватая личность, чтобы сравнивать его с Гитлером, даже при всем омерзении, которое тот вызывает», — заметил эксперт.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в беседе с NEWS.ru отметил, что техническая возможность создать ядерную бомбу есть как у ФРГ, так и у других государств, например, у Японии. Однако он сомневается в том, что другие страны пойдут на этот шаг.

«ФРГ на протяжении более 10 лет шаг за шагом реализуют стратегию по восстановлению военно-политического могущества. Ее главный элемент —постепенность. Германия не может взять и просто так завтра увеличить армию в два раза, а также создать ядерное оружие. Это вызовет очень серьезное противодействие со стороны восточно-европейских стран, резко всколыхнет страхи перед возобновлением немецкой угрозы», — сказал политолог.

По его словам, ФРГ вынашивает другой план: сначала возглавить Европу против России, приучая европейцев к немецкому лидерству, потом стать ключевым поставщиком вооружения Украине, переформатировать армию и восстановить ВПК.

«Прыжок в сторону создания ядерного оружия Германии абсолютно не нужен», — резюмировал он.

Читайте также:

Трамп снова готов поставлять оружие Киеву: как это скажется на ходе СВО

Финляндия, Прибалтика: откуда запускают дроны на Москву, Казань, Петербург

Похороны старого мира: БРИКС встал на сторону России. Юг пережмет США?