Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 11:54

Европу предостерегли от попыток получить ядерное оружие

Гендиректор МАГАТЭ Гросси предостерег Европу от попыток получить ядерное оружие

Рафаэль Гросси Рафаэль Гросси Фото: Albert Otti/Global Look Press

Европейским странам не следует пытаться получить ядерное оружие, заявил в интервью польской Rzeczpospolita гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, такие шаги превратили бы миропорядок в «закон джунглей».

Если даже уже европейские страны подавали бы пример нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия, мы бы быстро очнулись в мире, где 20–30 стран имеют ядерное оружие. Ведь потенциал для создания такого оружия существует во всей Западной Европе, во многих азиатских странах, а также в странах Персидского залива, — предупредил Гросси.

По его словам, в этом случае на Земле «вернулись бы к закону джунглей», когда «каждый действовал бы сам по себе». Гросси считает, что ядерное сдерживание тогда перестало бы работать, а ядерное оружие «было бы использовано».

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что готов обсудить тему создания «ядерного зонтика» в Европе. По его словам, Германия все же надеется на сохранение в ближайшие годы на континенте американского атомного щита.

До этого полковник британской армии Ричард Кэмп заявил, что Великобритания должна помочь Украине разработать собственное ядерное оружие. Он уточнил, что реализовать эту идею можно в рамках договора о стратегическом партнерстве.

МАГАТЭ
Рафаэль Гросси
Европа
ядерное оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список российских звезд, которые дружили с Зеленским
Активность соискателей на российском рынке труда выросла
В офисе правой французской партии проходят обыски
Депутат Госдумы оценил идею создать российский аналог USAID
Глава МО Франции обозначил красные линии в вопрос демилитаризации Украины
В «Артеке» завершился международный детский кинофестиваль
Съездить обязательно: топ-15 мест для отдыха в России в июле
В России введут единые правила для маркетплейсов
Ночную атаку РФ на Украину сочли одной из самых массированных с начала СВО
Минобороны раскрыло детали встречи Белоусова с министром обороны Казахстана
В Абхазии вора в законе пырнули ножом и выкинули за борт на сходке
Рост тарифов ЖКУ привлек внимание Генпрокуратуры
Составлен список мощнейших ударов по объектам на Украине с начала СВО
Мигрант изнасиловал девушку в магазине детской одежды
В Вологде решили снести памятник Сталину и вернуть за него деньги
Врач раскрыл, почему опасно жить на нижних этажах домов
Воронежского чиновника задержали через день после увольнения
На пляже в Курске начались восстановительные работы после прилета БПЛА
Михалков сделал неутешительный прогноз об информационной войне
Навка пришла на свадьбу Авериной в наряде с годовщины смерти Заворотнюк
Дальше
Самое популярное
Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.