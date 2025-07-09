Европу предостерегли от попыток получить ядерное оружие

Европейским странам не следует пытаться получить ядерное оружие, заявил в интервью польской Rzeczpospolita гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, такие шаги превратили бы миропорядок в «закон джунглей».

Если даже уже европейские страны подавали бы пример нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия, мы бы быстро очнулись в мире, где 20–30 стран имеют ядерное оружие. Ведь потенциал для создания такого оружия существует во всей Западной Европе, во многих азиатских странах, а также в странах Персидского залива, — предупредил Гросси.

По его словам, в этом случае на Земле «вернулись бы к закону джунглей», когда «каждый действовал бы сам по себе». Гросси считает, что ядерное сдерживание тогда перестало бы работать, а ядерное оружие «было бы использовано».

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что готов обсудить тему создания «ядерного зонтика» в Европе. По его словам, Германия все же надеется на сохранение в ближайшие годы на континенте американского атомного щита.

До этого полковник британской армии Ричард Кэмп заявил, что Великобритания должна помочь Украине разработать собственное ядерное оружие. Он уточнил, что реализовать эту идею можно в рамках договора о стратегическом партнерстве.