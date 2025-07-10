Две страны Европы могут скоординировать свои ядерные силы Лондон и Париж договорились о координации ядерных сил сдерживания

Великобритания и Франция договорились о возможности координации ядерных сил сдерживания в случае необходимости, сообщило правительство Соединенного Королевства. В то же время эти силы будут оставаться независимыми. Также Париж и Лондон углубят сотрудничество в сфере ядерных исследований.

Важным шагом вперед в ядерном партнерстве между Великобританией и Францией станет новая декларация, в которой впервые будет указано, что ядерные силы обеих стран <…> могут быть скоординированы, — говорится в сообщении.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что европейским странам не следует пытаться получить ядерное оружие. По его словам, такие шаги превратили бы миропорядок в «закон джунглей».

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, что готов обсудить тему создания «ядерного зонтика» в Европе. Он добавил, что Германия все же надеется на сохранение в ближайшие годы на континенте американского атомного щита.

В конце мая экс-президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Европе не следует бояться ядерного оружия России. По ее мнению, это устаревший инструмент, который уже не может вызвать страх.