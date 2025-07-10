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10 июля 2025 в 11:44

В Госдуме назвали европейскую страну, которая готовится воевать с Россией

Депутат Колесник: Германия готовится воевать с Россией

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Власти Германии начали подготовку к войне с Россией, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, это можно понять по активному вооружению страны и сосредоточении Берлина на военной тематике.

Германия перешла на военные рельсы. Они собираются воевать с Россией. Какое-то оружие у них секретное. Пряником пусть подавятся, а на кнуте пусть повесятся. Что я могу пожелать? Я не политолог, я военный. Я вижу, как Германия готовится к войне с нами. Я вижу, что Германия стала вооружаться, — сказал Колесник.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что правительство канцлера Германии Фридриха Мерца не может скрыть за словесной пеленой желание поучаствовать в нанесении ударов вглубь России. По ее словам, глава немецкого кабмина «не прекращает лицемерить» в попытках оправдать якобы неизбежность поставок Украине ракет Taurus.

До этого Мерц заявил, что готов обсудить тему создания «ядерного зонтика» в Европе. Он подчеркнул, что Германия все же надеется на сохранение в ближайшие годы американского атомного щита на континенте.

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