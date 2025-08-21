Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 16:00

Минск может оснастить «Полонез» ядерными боеголовками

Совбез Белоруссии изучает вопрос оснащения «Полонеза» ядерными ракетами

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

В Белоруссии рассматривают вопрос оснащения комплексов «Полонез» ядерными боеголовками, сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. По его словам, которые передает БелТА, дальность ракеты увеличилась с 200 до 300 километров.

Уже ставятся вопросы оснащения этих ракет ядерными боеголовками. И как интегрировать технологии «Орешника», может быть, в какие-то ракеты совместные, — отметил он.

До этого Вольфович заявил, что страны Запада не заинтересованы в остановке боевых действий на Украине. По мнению госсекретаря Совбеза, западное руководство болезненно реагирует на любые предложения прекратить военные действия в ходе специальной военной операции.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что с начала года в республике зафиксировано свыше 300 случаев нарушения воздушной границы с применением летательных аппаратов на южных рубежах. Там добавили, что большое количество полетов беспилотников, разведывательных самолетов и тактической авиации также наблюдается на западных рубежах.

Белоруссия
Александр Вольфович
ракеты
ядерное оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Моросящий снегопад и холод до -1? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Буланова может потерять ресторан из-за долгов
Два альпиниста из Ирана пропали в горах Киргизии
В Минобороны раскрыли детали массированных ударов по ВСУ
Лукашенко раскрыл, о чем хочет посоветоваться с Путиным
Серию точных сбросов российских авиабомб на позиции ВСУ сняли на видео
Эпидемиолог рассказал, какой грипп придет осенью в Россию
У бывшего замминистра обороны нашли антикварного «Фауста» Гете
Один из крупнейших банков России оказался под шквалом кибератак
Военкор увидел в новом посте Трампа угрозу новых терактов в России
Продюсер раскрыл, как Пугачева использовала Киркорова ради денег
«Черника» на фронте, огневой мешок для ВСУ: новости СВО на вечер 21 августа
Восьмилетней девочке выкололи глаза и убили из-за «ритуала»
Ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно вывела военные спутники на орбиту
Потоки воды снесли мост в Магаданской области
Раскрыты две главные опасности перехода по фишинговым QR-кодам
Политолог объяснил, почему Западу выгодно не слышать позицию России
Россиянин вез драгоценности для жены из Дубая в интересном месте
Швеция строит логистическую базу НАТО рядом со Стокгольмом
«Политическое недоразумение»: в Крыму отреклись от украинского прошлого
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.