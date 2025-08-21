Минск может оснастить «Полонез» ядерными боеголовками

В Белоруссии рассматривают вопрос оснащения комплексов «Полонез» ядерными боеголовками, сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. По его словам, которые передает БелТА, дальность ракеты увеличилась с 200 до 300 километров.

Уже ставятся вопросы оснащения этих ракет ядерными боеголовками. И как интегрировать технологии «Орешника», может быть, в какие-то ракеты совместные, — отметил он.

До этого Вольфович заявил, что страны Запада не заинтересованы в остановке боевых действий на Украине. По мнению госсекретаря Совбеза, западное руководство болезненно реагирует на любые предложения прекратить военные действия в ходе специальной военной операции.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что с начала года в республике зафиксировано свыше 300 случаев нарушения воздушной границы с применением летательных аппаратов на южных рубежах. Там добавили, что большое количество полетов беспилотников, разведывательных самолетов и тактической авиации также наблюдается на западных рубежах.