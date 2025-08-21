Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Президент Киргизии обратился к Трампу и Стармеру по щекотливому делу

Жапаров попросил Трампа и Стармера не давить на Киргизию санкциями

Президент Киргизии Садыр Жапаров Президент Киргизии Садыр Жапаров Фото: Presidential press service of Ky/XinHua/Global Look Press

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал американского коллегу Дональда Трампа и британского премьер-министра Кира Стармера не давить на страну санкциями. По его словам, которые приводит агентство Kabar, республика воспринимает ограничения США и Великобритании в отношении Керемет Банка и Капитал Банка Центральной Азии как прессинг.

Они видят, что экономика Кыргызстана растет высокими темпами. Например, наш ВВП вырос на 11,7%, мы на передовых позициях среди стран СНГ. Думаю, именно из-за этого на нас оказывается давление, — отметил глава государства.

Ранее Жапаров сообщил, что инициаторы антироссийских санкций сами сотрудничают с РФ, счет идет на миллиарды долларов. Также глава государства рассказал о готовности Киргизии к экономическому сотрудничеству со всеми сторонами на фоне многополярной политической линии.

До этого стало известно, что президент Киргизии подписал указ о введении с 15 августа 2025 года временной государственной монополии на международный интернет-трафик. Согласно документу, исключительное право на его поставку получит компания «ЭлКат», недавно перешедшая в госсобственность.

