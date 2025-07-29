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29 июля 2025 в 13:18

Страна СНГ ввела государственную монополию на интернет

В Киргизии с 15 августа введут государственную монополию на интернет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Киргизии подписал указ о введении с 15 августа 2025 года временной государственной монополии на международный интернет-трафик. Согласно документу, исключительное право на его поставку получит компания «ЭлКат», недавно перешедшая в госсобственность.

Ввести с 15 августа 2025 года по 14 августа 2026 года апробационный режим по установлению на территории Киргизской Республики временной 100-процентной государственной монополии на поставку и предоставление международного интернет-трафика, — сказано в сообщении.

Также власти планируют запретить доступ к порнографическим сайтам. Другие интернет-провайдеры, включая «Акнет», будут обязаны передать «ЭлКат» контракты на международное подключение. Режим пробного года продлится до 14 августа 2026 года.

Ранее uлава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что в России не хотят вводить полный запрет на использование VPN-сервисов. По его словам, задействование VPN допускается, так как среди соответствующих сервисов есть те, что приносят пользу.

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