Ряд изменений в сфере здравоохранения вступят в силу с 1 сентября

Ряд изменений в сфере здравоохранения вступят в силу с 1 сентября Депутат Огуль: с 1 сентября в России вступят в силу изменения в здравоохранении

С 1 сентября 2025 года в России начнут действовать масштабные изменения в системе здравоохранения, направленные на повышение качества медицинской помощи и защиту здоровья граждан, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. Нововведения затронут различные аспекты медицинского обслуживания, от безопасности дорожного движения до репродуктивного здоровья населения, пишет РИА Новости.

С 1 сентября в России вступит в силу ряд важных изменений в сфере здравоохранения, направленных на повышение качества медицинской помощи, защиту здоровья граждан и поддержку семей с детьми, — указал парламентарий.

Ключевые изменения включают актуализацию перечня медицинских противопоказаний к управлению автомобилем, в который войдут общие расстройства психологического развития. Термин «ахроматопсия» будет заменен на более широкое понятие «аномалии цветового зрения».

Также фельдшеры и акушерки получат право исполнять обязанности участковых врачей в условиях дефицита специалистов. Депутат пояснил, что это особенно актуально для сельских и отдаленных районов.

Важным нововведением станет создание перечня стратегически значимых лекарств для обеспечения стабильности поставок и предотвращения дефицита. С сентября усилятся меры контроля за ценами на жизненно необходимые препараты со стороны ФАС. Также вводится запрет на производство БАДов с опасными веществами и блокировка сайтов, распространяющих недостоверную информацию о них.

Ранее Министерство здравоохранения РФ официально уточнило сроки вступления в силу изменений в процедуре медицинского освидетельствования водителей. Новые правила, утвержденные федеральным законом от 7 июля 2025 года, начнут действовать с 1 марта 2027 года.