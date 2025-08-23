Франция вызвала посла Италии из-за резких слов о Макроне Посла Италии вызвали в МИД Франции за призыв Сальвини послать Макрона на Украину

Франция предприняла решительный дипломатический шаг, вызвав для объяснений посла Италии Эмануэлу Алессандро, сообщила радиостанция Franceinfo. Причиной стал резкий выпад итальянского вице-премьера и министра транспорта Маттео Сальвини в адрес президента Эммануэля Макрона.

Лидер партии «Лиги» категорически отверг возможность отправки военных ВС Италии в поддержку Киева. Он также грубо предложил французскому лидеру отправиться туда лично.

Итальянские солдаты на Украине? Категорически нет. Если Эммануэль Макрон так хочет, пусть сам туда едет. Надевай каску, бери винтовку и сам езжай на Украину, — заявил Сальвини.

В МИД Франции заявления итальянского политика назвали неприемлемыми. Такие слова наносят ущерб доверительным и историческим отношениям между странами, подчеркнули в Париже.

Со стороны официального Рима, включая офис премьер-министра Джорджи Мелони, никаких комментариев по поводу вызова посла пока не последовало. Это не первый случай, когда Сальвини, близкий к лидеру французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, словесно нападает на Макрона за его поддержку Украины.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Европа не сможет разместить войска на Украине без поддержки США. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп отверг инициативы французского президента и британского премьера Кира Стармера.