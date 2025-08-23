Украина сделала предупреждение перед российско-белорусскими учениями Киев потребовал от Минска не подходить к границам во время учений «Запад-2025»

Украина официально призвала Белоруссию воздержаться от приближения к общей границе в период проведения совместных с Россией масштабных учений «Запад-2025». Соответствующее предостережение обнародовало Министерство иностранных дел Украины.

В сообщении на официальном сайте внешнеполитического ведомства содержится призыв к белорусской стороне проявить сдержанность. Украина будет расценивать любые потенциальные инциденты у своей границы как необдуманные провокации, способные привести к эскалации напряженности. МИД страны предупредил, что военные будут вынуждены адекватно реагировать на любые угрозы.

Предостерегаем Минск от необдуманных провокаций, советуем сохранять благоразумие, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины, — говорится в публикации.

Ранее глава белорусского Минобороны Виктор Хренин после доклада президенту Александру Лукашенко заявил, что на учениях «Запад-2025» будет отработано планирование применения ядерного оружия и «Орешника». По его словам, прежде всего речь идет о важном элементе стратегического сдерживания.





