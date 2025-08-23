Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 06:50

Сформировали огневые карманы для ВСУ: успехи ВС РФ к утру 23 августа

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Подразделения российской армии сформировали несколько огневых карманов для группировки ВСУ в районах населенных пунктов Среднее и Шандриголово ДНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Что известно об этом и других успехах ВС РФ к утру 23 августа?

Сформировали огневые карманы для ВСУ

По словам Марочко, Киев всячески пытается стабилизировать фронт и перебрасывает резервы.

«Шандриголово и Среднее — это звенья одной цепи развития успеха в районах населенных пунктов Редкодуб и Карповка. Естественно, наши военнослужащие сейчас ведут активные боевые действия в данных районах. Есть несколько огневых карманов, в которых сейчас уничтожается личный состав украинских боевиков», — сказал он.

Собеседник добавил, что командование ВСУ «всячески пытается стабилизировать фронт» на данном участке и регулярно перебрасывает дополнительные силы и средства.

Уничтожили миномет с личным составом ВСУ

Артиллеристы 152-мм буксируемой гаубицы Д-20 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожили миномет и личный состав ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области, рассказали в Минобороны России.

«Операторами воздушной разведки были выявлены передвижения противника с составными частями миномета. <…> Место установки миномета и личного состава ВСУ было оперативно передано на пункт управления гаубичного дивизиона. Артиллеристы, получив координаты, размаскировались, навели гаубицу на цель. Одним пристрелочным и двумя предельно точными попаданиями уничтожили вражеский миномет с личным составом ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области», — говорится в сообщении.

Поразили пункты управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили украинский пункт управления беспилотниками из пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на окраине Красноармейска, сообщили в Минобороны России.

«На окраине Красноармейска в ДНР расчет 152-мм буксируемой пушки 2А36 „Гиацинт-Б“ группировки войск „Центр“ нанес точный удар по пунктам управления БПЛА украинских националистов. Получив координаты цели от операторов разведывательного беспилотника, артиллеристы выполнили серию точных выстрелов с дистанции более 20 км, уничтожив площадки запуска беспилотников вместе с находившимися там расчетами БПЛА противника», — говорится в сообщении.

Ликвидировали огневые точки и личный состав ВСУ

Артиллеристы Северной группировки войск при выполнении огневых задач уничтожили склады с боеприпасами, расчеты БПЛА, пулеметные точки и живую силу ВСУ в Сумской области, сообщили в МО РФ.

«В этот раз расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского дивизиона уничтожили замаскированные склады с боеприпасами, расчеты БПЛА, пулеметные точки и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области. Беспилотная авиация подтверждает — все цели уничтожены», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что эффективное мобильное орудие и укрытая огневая позиция при частой смене и правильном выборе огневой точки позволяют расчетам 122-мм гаубиц Д-30 эффективно вести корректируемую прицельную стрельбу на дальностях до 15 км, а также реализовывать огневую поддержку наступательному потенциалу наземной группировки войск.

