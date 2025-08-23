Атака ВСУ на Волгоградскую область 23 августа: что известно, пострадавшие

ВСУ в ночь на субботу, 23 августа, атаковали Волгоградскую область. Один из беспилотников рухнул рядом с многоквартирным домом. Что известно о последствиях налета, что сказал губернатор?

Что известно об атаке ВСУ на Волгоградскую область в ночь 23 августа

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на 23 августа на территорию Волгоградской области происходит массовая атака беспилотных летательных аппаратов, которая отражается силами ПВО.

По данным главы региона, дрон упал в городе Петров Вал вблизи жилого дома на улице Ленина. Кроме того, Бочаров сообщил, что пострадали трое местных жителей, среди которых ребенок.

Один из БПЛА упал в районе ул. Ленина города Петров Вал вблизи многоэтажного жилого дома. В результате повреждено остекление. По предварительной информации, пострадали трое жителей, один из них — ребёнок. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь — угрозы для жизни нет, приводит слова губернатора пресс-служба областной администрации.

Также в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг локализован, угрозы населенному пункту нет.

Накануне поздним вечером пресс-служба Росавиации сообщила, что волгоградский аэропорт временно перестал принимать и выпускать самолеты.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в агентстве.

Как ВСУ атаковали Волгоградскую область ранее

22 августа силами противовоздушной обороны также отражали массированную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на территорию Волгоградской области. Бочаров сообщал, что пострадавших нет.

Губернатор отметил, что из-за падения фрагментов сбитых беспилотников на юге Волгограда возникли пожары.

«В районе улиц Удмуртской и Джека Лондона возникли локальные возгорания сухой растительности. На местах уже работают пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших нет», — проинформировал Бочаров.

Аэропорт Волгограда временно прекращал работу. Воздушная гавань приостановила прием и отправку воздушных судов.

Читайте также:

«У нас нет недружественных стран»: главные заявления Путина в Сарове

Не только пик Победы: составлен список самых опасных гор для восхождения

Редкое чудо-оружие ВС РФ, «Калибры» в «жирном» Закарпатье: что дальше