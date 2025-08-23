Элиту ВСУ бросают на провальные задания, ликвидация украинских спецназовцев в Черном море, ВС РФ полностью контролируют маневры противника у Днепра. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 22 августа, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ бросают элитных бойцов на провальные задания

Украинское командование направляет элитные подразделения армии на заведомо провальные задания, сообщает источник в российских силовых структурах. По его данным, такие решения связаны с необходимостью поддерживать имидж и демонстрировать отдельные успехи на фоне общих неудач ВСУ.

Согласно обнародованной информации, президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за неудач на фронте необходимы маленькие «победы» и красивые кадры для поддержания рейтинга. Поэтому командование бросает на подобные задания элиту украинской армии.

В Черном море ликвидировали группу украинских спецназовцев

Группа 801-го центра подводной противодиверсионной борьбы ВМС Украины во главе с командиром Сергеем Марченко с позывным Сирко была ликвидирована в Черном море, сообщили в российских силовых структурах. По словам источника, это произошло 13 августа. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Представитель силовых структур заявил, что украинских спецназовцев отправили на смерть из-за личных интересов командиров. По информации от друзей погибшего, группа Марченко была преднамеренно отправлена на заведомо провальную операцию из-за личных мотивов командования 801-го центра, а его семья не получит положенных компенсаций.

На Украине признали колоссальные потери от «Рубиконов»

Украинская сторона официально признала исключительную эффективность подразделения FPV-дронов «Рубикон» ВС России. Основатель центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила о тысячах уничтоженных единиц техники и призвала перенимать опыт российских военных.

По словам главы украинского центра, расчеты испытательного центра «Рубикон» за год работы массово уничтожили не только технику, но и экипажи ВСУ. Она подчеркнула, что это лишает украинскую армию «глаз» и квалифицированных операторов, что является критической проблемой. Берлинская назвала управление в подразделении «блестящим» и потребовала срочно внедрить его лучшие практики для противодействия.

Армия России контролирует маневры ВСУ у Днепра

Российские военные подразделения ведут постоянный мониторинг передвижений украинских формирований в районе реки Днепр, сообщили в российских силовых структурах. Круглосуточное наблюдение позволяет оперативно реагировать на любые попытки противника совершить переправу.

При обнаружении противника на него немедленно обрушивается огневое воздействие с использованием ударных FPV-дронов и артиллерийских подразделений. Такая тактика позволяет эффективно предотвращать попытки форсирования реки.

ВС РФ закрепились на западе Константиновки

Подразделения Вооруженных сил РФ продвинулись к городу Константиновка в Донецкой Народной Республике и закрепились на его западных окраинах, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские бойцы уже заняли позиции на двух улицах города — Бухарской и Вокзальной.

В настоящее время продолжаются ожесточенные боестолкновения в этом районе. Несмотря на сопротивление противника, российские военнослужащие удерживают ранее занятые рубежи и продолжают укреплять свои позиции.

Путин пообещал восстановить пострадавшие от ВСУ регионы

Российские власти планируют полностью восстановить все объекты в приграничных регионах страны, пострадавших из-за атак Вооруженных сил Украины, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли. Он подчеркнул, что в первую очередь восстановительные работы коснутся Курской, Брянской и Белгородской областей.

Он добавил, что правительство готовит комплексную программу восстановления, которая будет охватывать как инфраструктуру, так и экономический потенциал регионов. Власти намерены уделять равное внимание развитию малого, среднего и крупного бизнеса в пострадавших областях.

