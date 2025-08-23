Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 августа

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 23 августа?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 23 августа

Министерство обороны РФ сообщило, что минувшей ночью в период с полуночи до 01:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре — над территорией Ростовской области, два — над территорией Волгоградской области, один — над территорией Краснодарского края.

Как рассказал губернатор Волгоградской области, регион подвергается массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Силы противовоздушной обороны отражают удары.

По данным главы области, дрон упал в городе Петров Вал вблизи жилого дома на улице Ленина. Кроме того, Бочаров сообщил, что пострадали трое местных жителей, среди которых ребенок.

«Один из БПЛА упал в районе ул. Ленина города Петров Вал вблизи многоэтажного жилого дома. В результате повреждено остекление. По предварительной информации, пострадали трое жителей, один из них — ребёнок. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь — угрозы для жизни нет», — приводит слова губернатора пресс-служба областной администрации.

Также в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг локализован, угрозы населенному пункту нет.

Кроме того, в ночь на субботу Telegram-канал SHOT проинформировал о серии мощных взрывов в городе Абинске и поселках Ильский и Афипский Краснодарского края. По предварительным данным канала, громкие звуки были связаны с работой систем противовоздушной обороны. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Местные жители заявили каналу о примерно десяти взрывах. Источники добавили, что они были слышны прямо над населенными пунктами.

Очевидцы отметили, что от громких звуков срабатывали автомобильные сигнализации и ощущалась вибрация в жилых домах. Также авторам канала поступали сообщения о звуках пролета беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины.

В настоящее время официальная информация о возможных пострадавших или разрушениях отсутствует.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 22 августа украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на восемь регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 54 дрона.

По данным ведомства, больше всего беспилотников — 19 — было уничтожено над Брянской областью, еще 11 — над Волгоградской. Восемь воздушных целей ликвидировали над Ростовской, семь — над Воронежской, два — над Курской, по три — над Белгородской и Орловской областями. Один летательный аппарат сбили над Крымом.

Позднее военное ведомство добавило, что силы ПВО уничтожили еще пять БПЛА утром 22 августа. По два беспилотника были сбиты над Белгородской и Рязанской областями, еще один — над Липецкой областью.

В ночь на 22 августа силы ПВО отражали массированную атаку БПЛА ВСУ на Волгоградскую область, сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Бочаров. По его данным, пострадавших нет.

Бочаров отметил, что из-за падения фрагментов сбитых беспилотников на юге Волгограда вспыхнули пожары.

«В районе улиц Удмуртской и Джека Лондона возникли локальные возгорания сухой растительности. На местах уже работают пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщил Бочаров.

Telegram-канал WarGonzo сообщил, что атакованный под Брянском объект топливной инфраструктуры — нефтеперекачивающая станция (НПС) трубопровода «Дружба». Она расположена в городе Унече, снабжает углеводородами Венгрию и Словакию.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Информацию об ударе по нефтепроводу подтвердили в Венгрии. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Будапешт перестал получать энергоноситель.

Читайте также:

Сформировали огневые карманы для ВСУ: успехи ВС РФ к утру 23 августа

Атака ВСУ на Волгоградскую область 23 августа: что известно, пострадавшие

«У нас нет недружественных стран»: главные заявления Путина в Сарове