Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 07:14

Синоптики предупредили о возможном влиянии урагана в США на Россию

Гидрометцентр: остатки урагана «Эрин» в США способны вызвать потепление в России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Остатки урагана «Эрин», бушующего в США, могут оказать влияние на погодные условия в Центральной России в конце августа, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По одному из прогнозов, на основе остатков урагана может сформироваться циклон, который достигнет Европы и повлияет на российские регионы, пишет РИА Новости.

Потеплеет в последние дни августа. Один из вариантов прогноза — это остатки урагана «Эрин». Он остается очень мощным, еще покружит между британскими островами и Гренландией, — отметила Макарова.

Специалист уточнила, что данный сценарий предусматривает возможность прохождения циклона севернее Москвы, что принесет потепление в центральные области России. При этом более северные регионы могут столкнуться с увеличенным количеством осадков.

Макарова подчеркнула, что данный прогноз носит предварительный характер и будет уточняться по мере приближения указанного периода. В настоящее время ураган «Эрин» продолжает оказывать серьезное воздействие на восточное побережье США, где власти объявили чрезвычайную ситуацию.

Ранее сообщалось, что жители Калининградской области увидели водяной смерч. Его заметили у Куршской косы утром 22 августа. Вода приобрела зеленоватый оттенок и была отчетливо видна на фоне темно-синего неба.

Гидрометцентр
потепление
ураган
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России запретили сайты с книгами политолога, который писал про Украину
К ВСУ присоединилось новое подразделение наемников
В США разъяснили отставку заместителя главы Минфина
В Италии раскрыли, какая иллюзия о Евросоюзе развеялась с приходом Трампа
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 августа: инфографика
КНДР обвинила Южную Корею в провокационной стрельбе у границы
Над тремя регионами России сбили семь украинских беспилотников
Синоптики предупредили о возможном влиянии урагана в США на Россию
Ростовскую область охватили пожары из-за БПЛА
«Он президент ничего»: во Франции оспорили легитимность Зеленского
Приставы начали конфисковывать имущество известного певца
Холод с осенними дождями: какой будет погода в России 25–29 августа
Автобус с туристами перевернулся в США
Сформировали огневые карманы для ВСУ: успехи ВС РФ к утру 23 августа
В Канаде «приговорили к расстрелу» 400 страусов
«Катастрофа»: Украине сделали мрачный прогноз из-за плана Трампа
Завтракаем по-французски: готовим пышный омлет «Пуляр»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 августа 2025 года
Новые СИЗО могут появиться в России
Новые владельцы имущества российского блогера пойдут на допрос
Дальше
Самое популярное
Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Творожные палочки за 10 минут — завтрак, который обожают взрослые и дети
Общество

Творожные палочки за 10 минут — завтрак, который обожают взрослые и дети

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.