Синоптики предупредили о возможном влиянии урагана в США на Россию

Остатки урагана «Эрин», бушующего в США, могут оказать влияние на погодные условия в Центральной России в конце августа, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По одному из прогнозов, на основе остатков урагана может сформироваться циклон, который достигнет Европы и повлияет на российские регионы, пишет РИА Новости.

Потеплеет в последние дни августа. Один из вариантов прогноза — это остатки урагана «Эрин». Он остается очень мощным, еще покружит между британскими островами и Гренландией, — отметила Макарова.

Специалист уточнила, что данный сценарий предусматривает возможность прохождения циклона севернее Москвы, что принесет потепление в центральные области России. При этом более северные регионы могут столкнуться с увеличенным количеством осадков.

Макарова подчеркнула, что данный прогноз носит предварительный характер и будет уточняться по мере приближения указанного периода. В настоящее время ураган «Эрин» продолжает оказывать серьезное воздействие на восточное побережье США, где власти объявили чрезвычайную ситуацию.

