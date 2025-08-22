Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 15:09

В российском регионе увидели водяной смерч

В Калининградской области образовался водяной смерч

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жители Калининградской области увидели водяной смерч. Фотографии необычного явления опубликовала группа «Погода и метеоявления в Калининградской области» в соцсети «ВКонтакте».

Смерч заметили у Куршской косы утром 22 августа. Вода приобрела зеленоватый оттенок и была отчетливо видна на фоне темно-синего неба.

Ранее стало известно, что мощные смерчи прошли над Ладожским озером в Ленобласти днем 12 августа. Местные жители запечатлели вихри на видео. На кадрах можно заметить, как воронки тянутся от темных грозовых облаков к поверхности воды, двигаясь параллельно береговой линии. Некоторые из вихрей практически сплетаются между собой.

До этого мощный смерч обрушился на краснодарское село Агой. Ураганный ветер с дождем буквально сметал все на своем пути — он поднял в воздух катамаран и пронес его несколько метров. Также потоком воды был уничтожен автомобильный мост.

Кроме того, на видео в Сочи попали две гигантских воронки, исполнившие «танец» над поверхностью моря. Смерчи не достигли суши. На кадрах видно, как два смерча соединяются в один, небо при этом затянуто темными тучами. От природного явления никто не пострадал.

