Автобус с туристами перевернулся в США CNN: пять человек погибли при ДТП с туристическим автобусом у Ниагары в США

В северной части штата Нью-Йорк произошла масштабная авария с участием туристического автобуса, передает CNN. В результате ДТП, случившегося на магистрали I-90, погибли пять человек, включая ребенка, десятки людей получили ранения.

Транспортное средство с 52 пассажирами на борту перевернулось и съехало в кювет. Автобус возвращался из поездки к Ниагарскому водопаду, когда на трассе недалеко от Пембрука водитель не справился с управлением.

Причины инцидента пока остаются невыясненными. Для проведения сложной спасательной операции на место происшествия были оперативно доставлены два автокрана, а также задействованы несколько медицинских вертолетов.

Автобус двигался на восток, прямо перед съездом на Пембрук, и по неизвестным причинам транспортное средство потеряло управление, выехало на разделительную полосу, резко скорректировало траекторию и оказалось в кювете, — пояснил сотрудник полиции Джеймс О’Каллаган.

