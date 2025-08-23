Генерал раскрыл, сколько боевых самолетов осталось на Украине

У Военно-воздушных сил Украины сохранился ограниченный парк советских боевых самолетов, в частности, в строю остается до двух десятков истребителей МиГ-29, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, еще примерно 10 самолетов этого типа могут быть использованы по назначению после ремонта. Он подчеркнул, что основу авиационной группировки Украины преимущественно составляют машины, оставшиеся после распада СССР.

Когда развал СССР происходил, на Украине экстерриториально оставалась боевая техника. На Украине было около 240 легких истребителей МиГ-29 — это целая воздушная армия. Да, многие из них были не в боевом состоянии. Тем не менее на Украине тогда было около 20, а то и больше ремонтных заводов: и военных, и гражданских. Боевой самолет можно восстановить и на гражданском, и на военном авиационном заводе, если есть специалисты. Думаю, у ВСУ осталось 15–20 МиГ-29 в рабочем состоянии, которые могут летать и летают, и около 10 МиГ-29, которые можно отремонтировать, — пояснил Попов.

Он отметил, что для поддержания хотя бы части самолетов в летном состоянии после распада Советского Союза применялась практика так называемого авиационного каннибализма, когда несколько неисправных машин разбирали для ремонта одной. Также, по словам генерала, помимо истребителей, Украине удалось сохранить ограниченное количество штурмовиков, бомбардировщиков и несколько десятков боевых вертолетов серии «Ми».

Где-то ВСУ после распада СССР занимались «авиационным канибализмом» — снимали запчасти, делали из двух-трех самолетов один. Из Су-27 эскадрилья осталась, 15–17 штук, не более того. Есть те, которые ремонтируются, на запчасти идут. У Украины есть около эскадрильи — не более 10 Су-25. Из них летающих четыре-шесть остались, пока остальные в резерве или ремонте. Кроме того, четыре рабочих Су-24 и еще около десятка Су-24 ремонтопригодные. Их ВСУ используют для запуска Storm Shadow. Также у ВСУ есть штук 40 боевых вертолетов — Ми-8, Ми-24, — резюмировал Попов.

Ранее сообщалось, что власти Украины начали возводить подземные укрытия для истребителей западного производства F-16 и Mirage 2000. По словам американских журналистов, это делается, чтобы скрыть их от российской армии. Автор материала указал, что передаваемые Киеву партнерами самолеты стали приоритетными целями для ВС РФ.