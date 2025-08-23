Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Раскрыты новые детали о застрявшей на пике Победы альпинистке

ТАСС: альпинистку Наговицыну невозможно спустить с пика Победы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российскую альпинистку Наталью Наговицыну, которая застряла на пике Победы в горах Тянь-Шаня, невозможно спустить оттуда, заявил ТАСС начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков. По его словам, в теории операцию можно было бы осуществить с помощью вертолета, но подходящего транспортного средства нет в Киргизии.

Ее искать не надо, мы знаем, где она находится. Просто туда добраться невозможно. Оттуда вообще еще никогда никого не снимали за всю историю. Руками нереально спустить, только вертолетом, а таких вертолетов у нас в Кыргызстане нет, — сказал Греков.

23 августа Telegram-канал SHOT сообщил, что Наговицына погибла на пике Победы после 11 дней безуспешной борьбы за выживание. Ее тело, как отметили авторы канала, будет эвакуировано после улучшения метеорологических условий, что позволит задействовать вертолет для сложной спасательной операции.

Между тем в Федерации альпинизма России считают, что Наговицына попала в трудную ситуацию из-за отсутствия должной подготовки. Как сообщил вице-президент организации Александр Пятницын, оказавшиеся на этом сложном маршруте в ЧП не вернулись оттуда ни живыми, ни мертвыми.

