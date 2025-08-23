Суд разрешил Митрошиной съехать из квартиры свекра

Суд разрешил блогеру Александре Митрошиной поменять адрес, по которому ей нужно отбывать домашний арест, сообщает РИА Новости. Отмечается, что инфлюенсер перебралась в квартиру на Ленинградском проспекте. До этого она находилась в квартире в районе Митино, которая принадлежит ее свекру. В связи с чем суд принял такое решение, неизвестно.

Против блогера возбуждено уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, Митрошина легализовала 127 млн рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Девушка признала вину в полном объеме.

Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед Федеральной налоговой службой на сумму более 200 млн рублей. Кроме того, она сотрудничает со следствием и дает подробные показания. 10 марта Чертановский суд Москвы отправил Митрошину под домашний арест, запретив ей пользоваться интернетом и сотовой связью. Следствие же настаивало на заключении под стражу.

