Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 14:51

Суд разрешил Митрошиной съехать из квартиры свекра

Митрошина сменила место отбывания домашнего ареста, съехав из квартиры свекра

Александра Митрошина Александра Митрошина Фото: Стрингер/NEWS.ru

Суд разрешил блогеру Александре Митрошиной поменять адрес, по которому ей нужно отбывать домашний арест, сообщает РИА Новости. Отмечается, что инфлюенсер перебралась в квартиру на Ленинградском проспекте. До этого она находилась в квартире в районе Митино, которая принадлежит ее свекру. В связи с чем суд принял такое решение, неизвестно.

Против блогера возбуждено уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, Митрошина легализовала 127 млн рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Девушка признала вину в полном объеме.

Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед Федеральной налоговой службой на сумму более 200 млн рублей. Кроме того, она сотрудничает со следствием и дает подробные показания. 10 марта Чертановский суд Москвы отправил Митрошину под домашний арест, запретив ей пользоваться интернетом и сотовой связью. Следствие же настаивало на заключении под стражу.

До этого стало известно, что дагестанский блогер Хизри Запиров, более известный как Хиза, покинул колонию после двухлетнего заключения за организацию мошеннической схемы, связанной со ставками на спорт. Он предлагал клиентам инвестировать деньги с обещанием прибыли, но участники не могли вывести средства.

Александра Митрошина
блогеры
суды
домашний арест
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Туманная морось и холод до +8? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
В ВС России раскрыли, кто держал оборону в Клебан-Быке на самом деле
Пожар, раненый ребенок и волна дронов: как ВСУ атакуют РФ 23 августа
«Испытал боль»: американский архиепископ извинился за встречу с Путиным
В киберполиции раскрыли, какие данные карты открывают доступ к счету
Скончалась легенда ГИТИСа
На Украине сообщили о гибели еще одного «призрака Киева»
Страшное ДТП под Хабаровском унесло жизни трех человек
В Атырау мужчина разбил жене голову и лишил ее жизни на глазах у детей
Пожар на рынке в Махачкале потушили
Фетисов рассказал печальные подробности состояния Константинова
Групповой удар российских войск привел к колоссальным потерям ВСУ
Пулково временно закрылся
Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Суд разрешил Митрошиной съехать из квартиры свекра
Три человека погибли в лобовом ДТП под Краснодаром
«Лава хлынула наружу»: началось извержение вулкана Килауэа
Средства ПВО сбили над Россией 20 беспилотников за два часа
Компания друзей заманила в лес 16-летнюю девушку и надругалась над ней
В Госдуме раскрыли, чем на Украине займется духовный советник Трампа
Дальше
Самое популярное
Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.