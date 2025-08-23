Погода в Москве в воскресенье, 24 августа: ждать ли ливней и сильного ветра

Погода в Москве в воскресенье, 24 августа: ждать ли ливней и сильного ветра

В Москве и Московской области завтра, 24 августа, ожидаются кратковременные дожди, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на воскресенье?

Какая погода будет в Москве 24 августа

В Москве завтра, 24 августа, в дневное время столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

«24 августа ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура в Москве ночью — от +8 до +10 градусов (в центре — от +11 до +13 градусов), по области — от +5 до +10 градусов, ветер слабый. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура днем в Москве — от +18 до +20 градусов, по области — от +16 до +21 градуса. Ветер юго-западный, 4–9 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сегодня в российской столице в течение суток ожидаются дожди.

«В воскресенье столичный регион окажется в зоне влияния фронтальной системы, в светлое время суток прошумят ливни, под утро — около +10 градусов, после обеда — до +17 градусов», — заявил метеоролог.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По информации метеорологических центров, 24 августа в российской столице ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. Температура днем составит +18–20 градусов, ночью — до +11 градусов. Ветер будет юго-западным, умеренной силы — 4–10 м/с, что усилит ощущение прохлады. Атмосферное давление сохранится на уровне 738–740 мм рт. ст., влажность воздуха — 75–80%.

Осадки вероятны преимущественно в первой половине дня, но их интенсивность будет слабой (до 1–2 мм). К вечеру облачность уменьшится и дожди прекратятся.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 24 августа

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 августа в Санкт-Петербурге воздух прогреется только до +18 градусов.

«24 августа — облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ливни. Ветер южный, юго-западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью — от +8 до +10 градусов. Днем — от +14 до +16 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что дождей в ближайшие выходные будет достаточно много.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Дождей будет много в выходные дни, особенно в субботу, да и в начале следующей недели тоже. Так что нельзя исключать, что какой-то из дней с дождем будет еще прохладнее, с максимальной температурой даже ниже этих +17 градусов», — добавил метеоролог.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 августа: где сбои в РФ

Магнитные бури сегодня, 23 августа: что завтра, повышение давления, тошнота

Бабье лето и тепло до +30? Погода в Москве в начале сентября: чего ждать