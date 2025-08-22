Град и резкое похолодание до −1? Погода в Москве в выходные: чего ждать

В выходные дни в Москве ожидаются сильные ливни, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о прогнозе погоды в российской столице в субботу и воскресенье, ждать ли град и резкое похолодание до −1 градуса?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Евгения Тишковца, в субботу и воскресенье в столичном регионе температура воздуха опустится на 5–6 градусов ниже климатической нормы.

«В субботу в тылу циклона, который обрушит обильные ливни на юг ЦФО, в Москве будет преобладать пасмурная и холодная погода, пройдут скоротечные дожди, в сумерках около +10 градусов, в дневные часы всего +15 градусов, что точь-в-точь соответствует климатической норме сентября и на 6 градусов ниже текущей нормы климата. В воскресенье столичный регион окажется в зоне влияния фронтальной системы, в светлое время суток прошумят ливни, под утро около +10 градусов, после обеда до +17 градусов», — рассказал метеоролог.

Также синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин отметил, что в ближайшие выходные в Москве прогнозируются дожди.

«Осадки будут небольшими, местами моросящими, но все же дадут о себе знать в оба выходных дня. Преобладать будет облачная погода с прояснениями как днем, так и ночью», — добавил он.

Таким образом, в Москве в выходные дни града и резкого похолодания до −1 градуса не ожидается.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Северной столице в субботу и воскресенье прогнозируется дождливая погода.

«23 августа облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, во второй половине дня местами ливни, грозы. Ветер юго-восточный, южный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью — от +9 до +11 градусов. Днем — от +16 до +18 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. 24 августа облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ливни. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью — от +9 до +11 градусов. Днем — от +16 до +18 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что дождей в регионе в ближайшие выходные будет много.

«Дождей будет много в выходные дни, особенно в субботу, да и в начале следующей недели тоже. Так что нельзя исключать, что какой-то из дней в дожде будет еще прохладнее, с максимальной температурой даже ниже этих +17 градусов», — пояснил он.

